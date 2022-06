Héctor Ventura dice que está "en tela de juicio la actitud" del presidente Pedro Castillo al no recibir a la Comisión de Fiscalización del Congreso

Héctor Ventura, presidente de la Comisión de Fiscalización | Fuente: RPP

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, Héctor Ventura, cuestionó este lunes la actitud del presidente Pedro Castillo al no recibir a su grupo de trabajo parlamentario en el Palacio de Gobierno para rendir su testimonio por presuntos actos irregulares durante su gestión, entre ellos el caso Sarratea.



En entrevista con el programa Las cosas como son de RPP, Héctor Ventura indicó que el jefe del Estado una vez más comete una "serie de aberraciones políticas" por su mala decisión política y por el mal asesoramiento de sus abogados.

"Aquí está en tela de juicio la actitud del presidente Pedro Castillo, el comportamiento inadecuado, una falta de respeto total al Congreso de la República y más aún a todos los peruanos, porque el mismo presidente Pedro Castillo había solicitado la reunión para hoy a las 10:00 a.m. Todos los peruanos hemos estado atentos para que el señor presidente responda frente a estos presuntos delitos de corrupción que manchan la investidura de este gobierno", dijo.

Héctor Ventura explicó también que de acuerdo con el artículo 97 de la Constitución Política y al artículo 88, inciso B y F, del Reglamento del Congreso, las autoridades, funcionarios, servidores y ciudadanos deben asistir a todas las investigaciones.

"En consecuencia, se ha vulnerado no solamente el artículo 97 de la Constitución, sino también el 88 de Reglamento del Congreso. Esto será materia de análisis para que, posteriormente, en el informe final, que vamos a tener en los próximos días, podamos remitir esto a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para presuntamente ver si ha habido o no responsabilidad de los funcionarios o no de este gobierno. Asimismo, el informe será remitido al Ministerio Público para que se continúe con el inicio de las investigaciones", anunció.



"Lo que ha hecho el presidente es salir huyendo"

En respuesta a la defensa legal del presidente Pedro Castillo, Héctor Ventura afirmó que "se encuentran nerviosos" por la presunta responsabilidad del jefe del Estado en irregularidades.

"Tenemos la moción de orden del día 1412 donde faculta a la Comisión de Fiscalización como una comisión investigadora, justamente para velar por el interés público frente a estos actos deshonestos de autoridades, funcionarios y servidores públicos. Y eso es lo que estamos cumpliendo en la Comisión de Fiscalización", expresó.

Asimismo, Héctor Ventura explicó que la Comisión de Fiscalización tiene un plazo de vencimiento y que tenían "sospechas indiciarias, sospechas graves, elementos de convicción fehaciente" que lamentablemente conllevan a presumir una responsabilidad del presidente Pedro Castillo en hechos irregulares. Por esa razón, aseguró, en tres oportunidades se le citó al mandatario en calidad de testigo. Pero luego variando su calidad a investigado, el mismo mandatario solicitó su reprogramación para este lunes 27.

"Lo que ha hecho esta mañana el presidente es salir huyendo al no atender a la Comisión de Fiscalización para que él declare. Justamente para deslindar responsabilidades. El primer mandatario ha debido esclarecer estos hechos y prácticamente ha dejado en desaire a todos los peruanos. Es una mala actitud del señor presidente", manifestó.

