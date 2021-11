Congresista Abel Reyes denuncia que fue agredido por personal del Aeropuerto Jorge Chávez y efectivos PNP

El legislador fue impedido de abordar un vuelo para viajar a la semana de representación en Huánuco. | Fuente: Facebook: Abel Reyes Cam

El presidente de la Comisión de Inclusión Social y de Personas con Discapacidad del Congreso, Abel Reyes, denunció este sábado haber sufrido agresiones por parte de personal de seguridad y efectivos policiales en el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, cuando se disponía a viajar a Huánuco para cumplir con su labor parlamentaria.

El también legislador de Perú Libre indicó que acudió durante la mañana al aeropuerto para abordar un vuelo que lo llevaría a su región para cumplir con funciones de representación. Sin embargo, cuando llegó a la zona de embarque para proceder se le sometió a un registro con el que inició la agresión.

“Ya en la zona de embarque para proceder a los controles, se inició un registro manual, mediante el que empecé a ser hostilizado por personal de seguridad que me señaló que no iba a ingresar, negándome agresivamente el acceso al avión. El agente de seguridad privada del aeropuerto fue secundado en su actitud hostil y agresiva por dos policías”, precisó.

La agresión que sufrió fue condenada vía Twitter por el grupo de trabajo que preside, desde donde señalaron que el legislador fue sometido a “inaceptables vejámenes” en el aeropuerto, debido a su discapacidad.

Anuncia que denunciará ante Fiscalía

El parlamentario también indicó que los trabajadores del aeropuerto le agredieron verbalmente, mientras que la agente de Seguridad del Estado asignada a su persona fue impedida de ingresar a la sala de embarque. Añadió que dos policías le arrastraron y golpearon en la columna.

“Me acusaban de estar borracho y drogado; uno de ellos me decía ‘yo te voy a sacar de donde estás porque por mi estás allí y tu cargo es momentáneo y yo seguiré siendo policía, yo me encargaré de que mañana estés en la calle, yo voy a hacer de que pierdas tu cargo, no me importa que te identifiques como congresista, te voy a sacar tu dosaje etílico porque eres un borracho y un drogado’”, agregó.

El legislador Abel Reyes padece de la enfermedad genética degenerativa hereditaria Ataxia de Espino Cerebelosa de Friedrich tipo I, la cual entre otros colaterales le genera dificultades en el habla.

Ante esta situación, el congresista anunció que denunciará formalmente ante la Fiscalía Provincial de turno de Lima a los efectivos y personal de seguridad por los delitos de discriminación, abuso de autoridad y secuestro. Según consideró la situación a la que fue sometido constituyen un atentado contra la democracia y sus derechos fundamentales.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Qué se sabe sobre la efectividad de las vacunas?