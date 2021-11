Aníbal Torres: Cuestionamientos en el Congreso a cambios en FFAA tienen como fin la vacancia presidencial

El ministro de Justicia y Derechos Humanos se pronunció sobre los cuestionamientos a los cambios en las Fuerzas Armadas. | Fuente: Andina

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Aníbal Torres, señaló este sábado que los cuestionamientos desde el Congreso, por falta de motivación en los cambios de oficiales de las Fuerzas Armadas, responden a un intento de vacar al presidente Pedro Castillo.

En declaraciones a RPP Noticias, el ministro manifestó que constitucionalmente los cambios en las Fuerzas Armadas son facultad del presidente de la República y que pueden ser realizados sin motivación, debido a que se trata de cargos de confianza. Añadió que el propio Congreso estableció que los comandantes nombrados ejercen su función hasta por dos años.

Torres se refirió a exmilitares en el Congreso que cuestionaron los cambios realizados recientemente en las Fuerzas Armadas y dijo que no pueden desconocer lo establecido en la norma, pues generan desconcierto. En esa línea indicó que dichos parlamentarios actuarían así porque buscan impulsar la vacancia presidencial.

“Los militares que se encuentran ejerciendo el cargo ahí de legisladores, no pueden desconocer estos hechos, no pueden falsear la verdad, porque están generando un desconcierto, que tiene una única finalidad, el del vacar al presidente de la república y para eso no han sido elegidos”, indicó.

Cambios sin motivación

En específico, el ministro se refirió al legislador de Renovación Popular, José Cueto, sobre quien dijo que en 2013 fue cesado como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y pasado a situación de retiro, mediante una resolución.

Según precisó, en ese documento no se establece ningún motivo por su cese, solo las leyes que facultan al presidente de la República.

“La resolución suprema n°823-2013-DE, dice en su artículo 1: dar por concluida las funciones del vicealmirante José Ernesto Cueto Aservi, como jefe del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y pasarlo a la situación militar de retiro, reconociéndole sus 40 años de servicios, dándole las gracias por los importantes servicios prestados a la Nación”, dijo.

“Qué razón, se invoca aquí, qué motivo; ninguno. Solamente se mencionan a las leyes que rigen estos hechos como son la ley 27 594, la ley 28 359 y el decreto legislativo 1143, que se menciona aquí en esta resolución de este vicealmirante, José Ernesto Cueto Aservi”, añadió.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Qué se sabe sobre la efectividad de las vacunas?