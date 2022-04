Congresista Portalatino respondió a lo dicho por la presidenta del Parlamento sobre que "es inviable" propuesta del Ejecutivo | Fuente: Congreso de la República

La congresista de Perú Libre, Kelly Portalatino, a su salida del Legislativo, señaló a RPP que la presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, no debe “tener miedo” a una eventual consulta ciudadana para convocar a una Asamblea Constituyente.

“No hay que tener miedo, señora María del Carmen Alva, el pueblo quiere referéndum para convocar a una Asamblea Constituyente y elaborar una nueva Constitución. Pero si el pueblo no desea, será en las urnas. Ahí se decidirá todo”, refirió.

Estas declaraciones las dio en respuesta a lo expresado por la presidenta del Parlamento, la mañana de hoy, respecto a que el proyecto de ley que el Ejecutivo remitirá al Congreso para la realización de un referéndum “es inviable” y que, quienes lo suscriban, podrían ser denunciados constitucionalmente.

Al respecto, la congresista Portalatino refirió que el presidente de la República, Pedro Castillo, está en “todo su derecho” de presentar dicho proyecto de ley.

“Tengo abogados constitucionalistas y me han manifestado que está en todo su derecho y es legítimo ese proyecto de ley. Creo que eso no puede estar observado por algunos juristas, constitucionalistas que tienen algunos favorecimientos por algunas organizaciones políticas. Entonces esto no es democrático, no es correcto”, subrayó.

Además, deslizó la posibilidad de que las recientes declaraciones de la presidenta del Congreso, obedezcan a intereses ajenos a la labor legislativa.

“Es lamentable que siga con esas mismas acciones porque, todos ustedes y el pueblo peruano, han sido testigos de los desplantes, de los desaires que ha hecho la presidenta del Congreso; y eso para mí no es novedad. Creo yo que esa situación se viene porque también hay un temor, porque hay un gran favorecimiento por su función como presidenta del Congreso y ello está atravesando en estos momentos”, señaló.

Al cierre, la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) ha convocado a una conferencia de prensa hoy a las 2pm., para exponer las últimas decisiones adoptadas en la sesión del Consejo de Ministros que se realizó hoy desde horas de la mañana.