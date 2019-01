Roberto Vieira y Daniel Abugattás en RRP. | Fuente: RPP

El congresista no agrupado Roberto Vieira y el exlegislador Daniel Abugattás sostuvieron más de una discusión durante une entrevista en vivo del programa ¿Quién Tiene la Razón? en RPP.

Vieira estaba diciendo que el Congreso actual se ha visto desbordado debido al escándalo de corrupción que involucra a la empresa Odebrecht y al fenómeno del Niño costero ocurrido el verano de 2017, razón por la cual no han trascendido los proyectos de ley trabajados.

"El escándalo nos ha reventado a nosotros. ¿Qué culpa tiene este congreso de todo ese robo que ha habido? Los congresos anteriores no vieron, ellos fueron los responsables. ¿Qué culpa tenemos nosotros que el congreso del señor Abugattás aprobara que el dinero de la prevensión se vaya a comprar pelotas, globos?", afirmó el independiente.

"Creo que estrás equivocado", le dijo Daniel Abugattás. "El Congreso no destina recursos a nada, todas son solicitudes y modificaciones que vienen del Ejecutivo [...] En el tema de la plata de la prevensión, fueron cambiados con decretos internos del Ministerio de Economía, no pasaron por el Congreso", añadió.

"Pero si tengo ahí la aprobación y ahí está la suya [su firma]", le respondió Vieira. El excongresista negó ello. "Por favor, si he visto y están muchos de los congresistas reelectos ahora; aprobaron que el presupuesto se vaya para otra cosa y mire todo el cataclismo que hemos sufrido", replicó el primero.

Mientras aquel hablaba, Abugattás movía la cabeza negando lo que decía el primero. Luego fueron detenidos por la conductora y prosiguieron con la entrevista.

Entrevista con Roberto Vieira y Daiel Abugattás en RPP. | Fuente: RPP

Sin embargo, en otro momento Vieira volvió a tocar el tema, señalando que Odebrecht llegó al Perú y corrompió "tanto a los presidentes, a sus gobiernos, a los congreisstas anteriores para que hagan estas barbaries. Porque hasta las adendas han pasado por los congresos donde el señor (Abugattás) ha participado", le dijo directamente.

A ello, el interpelado respondió: "¿Las adendas por los Congresos? Esos son contratos, no tienen nada que ver". "¿No han pasado por revisión? ¿Ni siquiera la han solicitado?", preguntó Vieira. "No pasan", le respondió Abugattás. "A ciegas total, eso es peor", zanjó el congresista no agrupado.

"Primero quiero explicarle. Usted ya es congresista mas de dos años. ¿Ha pedido información a algún Ministerio, se la han dado?", le dijo el exparlamentario.

"Pido información, a mí me la dan cuando he solicitado", le respondió. "Ah, entonces tú eres afortunado. A mí no me la daban ni siquiera en el gobierno de Ollanta Humala", arremetió el exlegislador.

"Increíble y siendo usted presidente del Congreso. Lo que está contando es gravísimo", señaló Vieira.

Roberto Vieira y Daniel Abugattás en RRP. | Fuente: RPP

El tercer roce fue cuando Abugattás volvió sobre el tema y comentó que las actividades ilícitas de Odebrecht se originaron en el segundo gobierno de Alan García.

"Todo esto se pudo concretar gracias a Alan García. ¿Qué hizo Jorge del Castillo, tu colega? Tu colega mandó una ley orgánica del Ejecutivo, donde le quitó a todas las instituciones la capacidad de proponer políticas públicas y las reservó todas para el Poder Ejecutivo [...] Ellos fueron los que aprobaron Interoceánica y todo. No le eches la culpa al Congreso porque ninguno puede porponer ni oponerse", le dijo a Vieira.

A lo que este preguntó: "¿Y no podía fiscalizar el Congreso?", provocando las carcajadas de Abugattás.

"Qué suerte la tuya, yo he estado diez años peleándome...", dijo antes de que Vieira lo interrumpiese para decir: "Increíble, yo sí hasta el momento he solicitado y este Gobierno sí me ha dado (información)", afirmó antes de que la conductora nuevamente terminara el cruce de palabras.