María del Carmen Alva, presidenta del Parlamento, inauguró la reapertura de la Sala de Cronistas | Fuente: CONGRESO DE LA REPUBLICA | Fotógrafo: ERNESTO ARIAS

La presidenta del Congreso, María del Carmen Alva, encabezó la inauguración de la renovada Sala de Cronistas y de la Sala Héroes de la Democracia, dos ambientes destinados a la prensa en su cobertura de las actividades legislativas. La ceremonia se realizó hoy en horas de la mañana.

Sin embargo, dicha reapertura no estuvo exenta de nuevas limitaciones a la prensa, por lo cual, el equipo de RPP Noticias, decidió no participar de la ceremonia.

Según informó la reportera de RPP, la reapertura de las salas no implica el acceso de la prensa a espacios tan importantes en el quehacer periodístico como el Hemiciclo o el Hall de los Pasos Perdidos. Mientras que, a la ceremonia, no se permitió el acceso de todos los medios de comunicación durante el discurso de María del Carmen Alva. El acceso se permitió cuando la presidenta del Parlamento ya había terminado de dar sus palabras.

"Solo ingresaron cámaras a la Sala de Cronistas, los reporteros quedaron afuera y no se permitieron preguntas", señalaron algunos colegas que estuvieron presentes durante el discurso de la presidenta del Parlamento.

Respecto a la Sala Héroes de la Democracia, destinado a las conferencias de prensa, los periodistas señalaron que es un lugar bastante pequeño y cerrado donde hoy solo han podido ingresar 3 o 4 medios de comunicación, "totalmente apretados", por lo cual no se han dado las condiciones necesarias para el trabajo periodístico en el Congreso.

Según señalaron funcionarios del Parlamento, el acceso al 'Hall de los Pasos Perdidos' se encuentra limitado debido a indicaciones de parte de la Municipalidad de Lima, dado que el espacio no reuniría las condiciones de seguridad necesarias. Sin embargo, no pudieron precisar cuáles eran estas indicaciones. Al no poder acceder a estos espacios, el Congreso señaló que los periodistas podían seguir las incidencias "a través de las pantallas" dispuestas en la Sala de Cronistas.

Posición del Congreso

Respecto a esta situación, el oficial mayor del Congreso, Hugo Rovira Zagal, dijo que próximamente se dará información sobre el acceso de los periodistas a las salas de comisiones y al hemiciclo, previa evaluación del informe alcanzado recientemente por la Oficina de Riesgos y Desastres de la Municipalidad Metropolitana de Lima.

“Tiene más de 100 páginas. Nos está hablando de aforos, de modificaciones a los balcones del hemiciclo, a algunas salas, y el riesgo que tiene el Congreso. Está en evaluación por la gente experta”, anotó.