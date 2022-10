El organismo de control determinará cuáles fueron los procesos para certificar el falso deceso del propietario de la vivienda del pasaje Sarratea. | Fuente: Andina

La Contraloría General de la República se pronunció este viernes sobre el registro de la defunción de Alejandro Sánchez Sánchez, prófugo dueño de la vivienda del pasaje Sarratea (Breña), y posterior corrección en el sistema del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

A través de su cuenta oficial de Twitter, el organismo de control, presidido por Nelson Shack, anunció el inicio de una investigación para determinar por qué el propietario de la casa donde el presidente Pedro Castillo sostenía reuniones extraoficiales, figuró como fallecido ante Reniec.

“Ante el registro de una supuesta defunción de Alejandro Sánchez, con orden de detención preliminar, iniciamos investigación sobre el cumplimiento de la legalidad y procesos seguidos para dicha inscripción por el Reniec”, se lee en el tuit.



Como se recuerda, luego que se denunciara que Sánchez Sánchez aparecía como muerto en el sistema del Reniec, esta mañana -en cuestión de horas- se cambió la información en el registro y volvió a aparecer como vivo.

En el sistema del Reniec se consignaba que Alejandro Sánchez, para quien el Poder Judicial ordenó 10 días de detención preliminar, había fallecido el pasado martes 11 de octubre, día en el que se dio el operativo 'Valkiria II', ejecutado por el Ministerio Público y la Policía Nacional.

El lugar de su deceso, según aparecía en el registro, fue el caserío Ojo de Agua, en la provincia cajamarquina de Chota.

Médico negó haber certificado deceso

Cabe mencionar que el acta de defunción, a la que accedió RPP Noticias, señalaba al doctor Víctor Raúl Vargas Reyes como el médico que certificó la defunción de Alejandro Sánchez. Sin embargo, dicho documento no llevaba la firma del médico.

En declaraciones a RPP Noticias, Vargas Reyes negó haber certificado el fallecimiento de Alejandro Sánchez y manifestó que el 11 de octubre pasado se encontraba en la ciudad de Lima. Asimismo, indicó que es médico traumatólogo y no se encarga de certificar decesos.

“Esa información es falsa, yo en ningún momento he certificado esa muerte (…) Yo soy médico traumatólogo, no certifico ese tipo de decesos (...) No tendrían que figurar mis datos, eso es lo que me llama la atención”, dijo.