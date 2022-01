El congresista es crítico de la designación de Daniel Salaverry como presidente de Perúpetro. | Fuente: Composición

El congresista de la bancada de Avanza País, Diego Bazán, y quien presentó una moción de interpelación contra el ministro de Energía y Minas, criticó la designación del ex congresista Daniel Salaverry como presidente de PerúPetro.

En conversación con Ampliación de Noticias, este indicó que pareciera que se está pagando de cierta forma el apoyo que tuvo Salaverry hacia el Gobierno del presidente Pedro Castillo.

“Aparentemente se estarían pagando favores políticos. Espero que no sea el presidente quien direccione este nombramiento y no permita a que el ministro tenga la decisión de retirarlo”, dijo.

El legislador señaló además que el ministro de Energía y Minas, Eduardo Gonzáles, se presentó ayer ante la Comisión de Energia y Minas del Congreso y este no pudo explicar los argumentos de la designación.

"Ayer tuvo la oportunidad el ministro de explicar a la Comisión. Si hubiese despejado dudas, de repente esta moción de interpelación no hubiese tenido eco, pero tuvo la oportunidad y me pareció una burla que no diga nada", expresó.

Al respecto, indicó además que el titular de la cartera tiene la potestad de retirarlo del cargo si es que no cumple con el perfil. "El ministro tiene la posibilidad aún de retirarlo del cargo", señaló.

Interpelación

Este último miércoles, congresistas de diversas bancadas apoyaron este miércoles la presentación de una moción de interpelación al ministro de Energía y Minas, Eduardo González, para que responda por la designación de Daniel Salaverry como titular del Directorio de Perupetro.

RPP Noticias accedió a la moción suscrita por 23 legisladores de las bancadas de Avanza País, Fuerza Popular y el Partido Morado, en la que se indica que es de interés público conocer todos los actos en relación con la designación de Daniel Salaverry en Perupetro, así como los criterios aplicados en dicho nombramiento.

“Se acuerda interpelar al ministro de Energía y Minas, Eduardo Eugenio González Toro, a fin de que concurra al Congreso de la República y dé cuenta de la legalidad de la designación del señor Daniel Enrique Salaverry Villa en el cargo de presidente del Directorio de Perupetro S.A.”, se lee en la moción.





