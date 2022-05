Coordinador de la campaña presidencial de Pedro Castillo sobre Zamir Villaverde: "Lo acabamos de conocer por las noticias"

Jorge Spelucin Aliaga | Fuente: Facebook | Fotógrafo: Portafolio Periodístico de Tony Alvarado A.

El dirigente de Perú Libre en Cajamarca, Jorge Spelucin Aliaga, quien se desempeñó como coordinador nacional de la campaña electoral del presidente Pedro Castillo, sostuvo que la derecha busca vacar al mandatario.

"Creo que es lamentable que en los últimos días y semanas se haya convertido en una referencia política - social ilegal la voz de personajes que están al margen de la ley, el tema de Karelim López y Zamir Villaverde", indicó.

"Siguen intentando vacar al presidente o cómo llamar a nuevas elecciones o cómo interrumpir el mandato democrático que se ha iniciado en el 2021 con el compañero Pedro Castillo", añadió.

En esa línea, rechazó las declaraciones del detenido Zamir Villaverde, quien en la víspera aseguró -sin pruebas- que Pedro Castillo ganó las elecciones manipulando el sistema electoral.

"Desde la región Cajamarca, debemos manifestar que hemos desarrollado una campaña limpia, honesta, transparente, austera, y solidaria en los recursos. Nosotros tenemos total credibilidad en el respaldo que ha tenido el JNE y los organismos internacionales, los veedores peruanos o internacionales respecto a un proceso en primera y segunda vuelta, que nos ha costado mucho ganar pero que al final se ha dispuesto la mayoría en el voto popular", recalcó.

Asimismo, Spelucin Aliaga dijo no haber visto a Zamir Villaverde durante la campaña de Pedro Castillo y que lo conoce recién cuando salió en las noticias.

"Lo acabamos de conocer por las noticias. No lo conozco a él. He coordinado muy de cerca la campaña, no solamente en Cajamarca sino a nivel nacional (...) no lo he visto en ninguna comisión política, no lo he visto en ningún marco orgánico ni del partido ni de los comandos de campaña, por eso es tan sorprente, que tan suelto de huesos involuvre al presidente y a instituciones como al JNE y a la ONPE y a organismos internacionales", expresó.

"Queremos dejar en manifiesto que el señor Villaverde se está sumando a este coro del fujimorismo y de la derecha que intentan vacar a todas luces al presidente de la República, ya no politicamente sino de un aspecto social", aseveró.