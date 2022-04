María del Carmen Alva y Pedro Castillo | Fuente: Andina

El Perú se vio marcado esta semana con manifestaciones en diversas regiones del país y el paro de transportistas, que exigen al Gobierno de Pedro Castillo tome acciones ante el aumento del costo del combustible y de los alimentos de primera necesidad.

Al respecto, el analista político de 50+1, Darío Pedraglio, se refirió a las últimas declaraciones de Pedro Castillo, quien aseguró en Puno que la crisis había terminado, lo cual no sería así.

“Vivimos en un contexto de crisis constante, quizás se han calmado las aguas en estos días pero eso no significa que en los próximos días la situación no pueda volver a intensificarse”, apuntó en RPP Noticias.

“Me parece que el presidente está queriendo pasar de página, es un tema comunicacional y de imagen, pero está claro que la situación sigue caliente y podemos esperar que en los próximos días o semanas vuelvan a ocurrir momentos de crisis que el Gobierno deberá enfrentar. Esperamos que lo haga de manera más rápida, más efectiva y que no sea necesario llegar a momentos más álgidos como hemos vivido en la última semana”, aseveró.

Por su parte, Carlos Job Gómez, magíster en Ciencia Política y gobiernos, indicó que la crisis que existe en el Perú es de más “de 5 años con 5 presidentes de la República” que ha dado la tarea a Castillo de enrumbarnos en el tema político, social y económico, pero “no se ha dado de esa manera”.

“Lo que se ha dado en Puno no soluciona rápidamente el problema de fondo”, anotó Job. “El presidente durante la elección ha recibido el respaldo de las distintas regiones y durante este tiempo de ejercicio de gobierno no ha habido un despliegue permanente contundente y han habido muchas demandas que se han ido agravando”, dijo.

En esa línea,consideró que es necesario una “implementación económica urgente, una mirada a la inversión pública urgente, inmediata, mientras recuperamos la confianza de la inversión privada”.

Congreso dividido

Respecto al papel del Parlamento, Pedraglio consideró que, si bien este ha ido aprobando algunas normas acordes a las demandas de la población protestante, “tampoco la reacción del Congreso ha sido rápida”.

Además, señaló que el Legislativo sigue estando dividido: “Hay todavía un oficialismo que ante una votación sin riesgos sigue logrando el número de votos considerable y una oposición que no se acerca a los votos que necesitaría para vacar al presidente”.

El analista político recordó también que la deslegitimidad del Congreso ha aumentado, así como la del Ejecutivo. “El descontento ciudadano respecto a Pedro Castillo, que ya era bastante alto, ha aumentado mucho más. La deslegitimidad del Gobierno ha crecido, sin embargo, también la deslegitimidad del Congreso va en aumento”, expresó.

“El hartazgo puede ser insostenible en el mediano y largo plazo, pero sí me parece que Ejecutivo y Legislativo tienen un mismo interés que es mantenerse en sus cargos. Creo que aún hay ese acuerdo de que podemos ser oposición pero queremos quedarnos”, añadió.

¿Cambios en el Gabinete?

Tras las declaraciones de Aníbal Torres, en la que pone de ejemplo a Adolfo Hitler, varias personalidades han pedido la salida del premier, sin embargo, para Pedraglio el presidente Castillo no tendría la intención de cambiar al titular de la PCM.

“Las declaraciones (de Torres) son lamentables y las disculpas no han sido suficientes. Hemos visto que Pedro Castillo no es una persona que tienda a desprenderse de sus ministros de forma rápida, incluso, los ministros que tienen mayores cuestionamientos cómo se demoró la salida. No va a apostar por un cambio, por lo menos, en el corto plazo”, comentó.

En tanto, Job Gómez recalcó que es necesaria la recomposición del Gabinete Ministerial ya que existe una crisis de liderazgo. “Se necesita liderazgos fuertes desde el premierato, de los ministros, que sean idóneos”, apuntó.