El PCM presentó el documento donde solicita una sesión del Pleno para exponer la cuestión de confianza. | Fuente: Flickr | PCM

El presidente del Consejo de Ministros, Salvador del Solar, declaró a la prensa tras presentar un oficio para solicitar fecha para sustentar la confianza respecto a las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción. Del Solar indicó que el Ejecutivo siempre tuvo la idea de que las reformas políticas sean discutidas en el Congreso.

“Nunca hemos querido imponer el punto de vista de los proyectos”, afirmó Del Solar. Además, negó que la cuestión de confianza haya estado entre los planes del Gobierno ya que esperaban que en el congreso se puedan debatir las propuestas de reformas que realizó la comisión de Fernando Tuesta.

“Cuando tuve las conversaciones con todas las bancadas del Congreso antes de presentarme a solicitar la investidura, más de una bancada me preguntó si plantearíamos la cuestión de confianza para la reforma política, la respuesta fue no. La reforma política tiene que discutirse en el Parlamento", señaló.

También se refirió a las denuncias archivadas contra el ex fiscal de la Nación, Pedro Chávarry Vallejos. “Hace dos días de manera vergonzosa e inaceptable la Comisión Permanente decidió una vez más que el fiscal supremo no tiene por qué enfrentar a la justicia cuando el mismo estaba vinculado al ex Consejo Nacional de la Magistratura que dio origen a las reformas”, expresó.

El jefe del Gabinete acudió al Congreso para presentar la anunciada cuestión de confianza respecto a las políticas de Estado de fortalecimiento institucional y lucha contra la corrupción.

Del Solar llegó a la sede del Congreso poco después de la 1:00 p.m. en un vehículo oficial, acompañado de los congresistas de Peruanos por el Kambio (PPK) Jorge Meléndez y Ana María Choquehuanca, quienes fueron recibidos con los honores correspondientes.