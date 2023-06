Daniel Maurate negó estar implicado en denuncia por presunta estafa en venta de hotel a medio construir

Lima Daniel Maurate negó estar implicado en denuncia por presunta estafa por venta de hotel a medio construir

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Daniel Maurate, se pronunció este lunes sobre la denuncia interpuesta en su contra por la empresa inmobiliaria Inversiones Tabata por los presuntos delitos de estafa, organización criminal y fraude procesal por la venta de un hotel a medio construir en la cuadra 19 de la avenida Petit Thouars, en la zona rosa de Lince; tal como lo señala un reportaje de Cuarto Poder.

El informe periodístico reveló que en el 2012 el titular de Justicia fundó la empresa inmobiliaria T&R con un capital de S/10 000. Un año después nombró como gerente general a Ricardo Valderrama, a quien en el 2017 le otorga facultades para que disponga del terreno ubicado en el mencionado distrito limeño.

De acuerdo con Eduardo Rabanal, quien asume la defensa legal de Tabata, en el 2020 esta compañía le prestó US$ 100 000 a Valderrama para la construcción del hotel, y que para esta transacción se dejaron en garantía dos departamentos de Maurate ubicados en La Victoria.

El abogado señaló que, en marzo de 2021, Tabata y Valderrama firmaron un contrato de compra venta del edificio que estaba a medio construir por un total de US$ 350 000.

La historia cobra un giro inesperado cuando un año después, precisamente el 17 de enero del 2022, Ricardo Valderrama denunció ante la Unidad Especializada de Estafas de la Policía que vendió el edificio porque fue “amenazado de muerte” y que, además, recibió el cheque sin el conocimiento de Maurate.

El reportaje televisivo también señaló que en junio del 2022 un grupo de venezolanos, supuestamente contratados por la empresa Tabata, ingresó a la fuerza a la zona de construcción del hotel.

Valderrama es, según Cuarto Poder, el nuevo dueño con el 30 % de acciones; mientras que Maurate es abogado de la empresa que fundó y que, también en los papeles, ya no le pertenece.

En su condición de abogado de la empresa, Maurate ha presentado dos medidas cautelares ante la justicia. La primera en noviembre del 2022 y la segunda en marzo de este año ante el Séptimo Juzgado Comercial de Lima. Su argumento es que la empresa nunca recibió los US$ 350 000.

Ambos recursos planteados fueron aprobados por el referido juzgado comercial. Por su parte, la defensa de la empresa Inversiones Tabata ha presentado una oposición a la medida y se niega a devolver el hotel de la zona rosa.

“Es completamente falso”

En Ampliación de Noticias, Daniel Maurate calificó de “falso” el reportaje, negó estar implicado en la venta del hotel en la zona rosa de Lince y rechazó ser propietario de dos inmuebles en La Victoria.

El integrante del Gabinete Ministerial reconoció haber sido parte de la empresa T&R, pero afirmó que salió de la compañía el 25 de junio del 2013, años antes de la transacción.

“Transferí las acciones que había y salí de esa empresa para siempre; de manera que nunca he participado en la compra de un hotel ni he dado poderes a determinadas personas para que hagan proyectos. No tengo edificios en La Victoria, es completamente falso”, declaró.

“A través de una asesora del ministerio, comunicamos al periodista del programa que yo no era accionista ni dueño de nada. Entonces, esa versión no la han sacado. Han tenido que sacar mi versión, al margen de que la crean o no”, agregó.

Maurate también negó haber sido notificado de las denuncias por la comisión de los presuntos delitos de estafa, organización criminal y fraude por la venta del hotel.

“Lo que pasa es que por alguna razón estas personas, que seguramente están denunciando, han inventado tantas cosas que no sé cómo describirlo porque cómo pueden haber inventado que tengo un hotel y un edificio”, refirió.

⁦@Cuarto_Poder⁩ emitió un reportaje con hechos completamente falsos, que están siendo rebotados en diferentes medios de comunicación y quedarán dañando mi imagen y reputación para siempre. Ojalá tengan la grandeza de rectificación. pic.twitter.com/dQxKi0nJLz — Daniel Maurate R. (@DanielMaurateR) June 19, 2023

Reconoce que sí fue abogado de T&R

En otro momento, el titular del sector Justicia confirmó que, antes de llegar al Poder Ejecutivo, asumió la defensa legal de la inmobiliaria T&R en el proceso por la disputa de la posesión del hotel.

“En ese proyecto inmobiliario en la avenida Petit Thouars, una organización, mediante maniobras indebidas, logró desalojarlos. Esta organización ha generado un préstamo y con ese agarraba como garantía el inmueble y luego se hacían dueños del inmueble, que cuesta 4 millones de dólares”, precisó.

“Lo que hacemos es plantear una medida cautelar teniendo en cuenta que este inmueble ha sido arrebatado indebidamente por una organización que está siendo investigada. El juez ha otorgado una medida cautelar para que se reponga la posesión al verdadero propietario”, sentenció.

Maurate detalló que desde el 21 de abril del 2023, fecha en que juró como ministro, renunció a todos sus casos, entre ellos la defensa de T&R.

Consultado si es que consignó en su declaración jurada el caso de la disputa del hotel a medio construir, el ministro de Justicia dijo que no porque no tenía la obligación de declarar “a todas las personas que he defendido como abogado”.

“Yo no soy accionista de esta empresa ni tengo poderes de esta empresa”. “No hay obligación de consignar, yo tengo la obligación de consignar las empresas a las cuales estoy afiliado. Una cosa es ser accionista y otra cosa es ser abogado”, finiquitó.