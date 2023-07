Daniel Maurate sobre ley que limita colaboración eficaz: "No vamos a ser instrumento para vulnerar esta herramienta"

Lima Daniel Maurate sobre proyecto de ley de colaboración eficaz: ""Nosotros lo vamos a analizar en equipo, no es una decisión del ministro, es una decisión en equipo".

Daniel Maurate Romero, ministro de Justicia y Derechos Humanos (Minjusdh), se pronunció sobre el proyecto de ley que limita los plazos de colaboración eficaz y que fue aprobado por el Congreso de la República.

Respecto a que si esta norma podría afectar al sistema de justicia, teniendo en cuenta que ha sido cuestionada y existen pedidos para que el Ejecutivo la observe, el titular del Minjusdh dijo que no es un "opinólogo" y que en su calidad de ministro de Estado le corresponde esperar que esta ley llegue primero al sector para ser evaluada antes de brindar un pronunciamiento.

"Nosotros lo vamos a analizar en equipo, no es una decisión del ministro, es una decisión en equipo. Lo que sí puedo garantizar es que nosotros no vamos a ser instrumento para vulnerar o perjudicar esta herramienta importante (colaboración eficaz) que tiene la Fiscalía para luchar contra el crimen organizado", afirmó Maurate Romero durante una entrevista en Ampliación de Noticias.

"Yo, en lo personal, tengo una opinión, pero tengo que ser respetuoso de las formas y de las distancias, porque si yo doy una declaración respecto a mi posición, después cómo me siento con el equipo, prácticamente estaría vulnerando el espacio que ellos tienen para opinar", agregó.





Congreso aprobó ley que limita y condiciona la colaboración eficaz | Fuente: RPP

En ese sentido, reiteró que el referido proyecto de ley será evaluado para determinar "si esta es una norma que vulnera algún derecho constitucional, si vulnera alguna legislación vigente o vulnera un tema de competencia".

"Miraremos el informe de la Procuraduría y en función de todo eso haremos una evaluación con el quipo y daremos un pronunciamiento", señaló.

Asimismo, indicó que no se ha reunido aún con la presidente Dina Boluarte para tratar este tema "porque no corresponde todavía" y que luego de que su sector se manifieste, finalmente la jefa de Estado "ejercerá su derecho constitucional de observar o no observar esta ley".