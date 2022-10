Digna Calle asegura que reunión con ministro Willy Huerta fue pactada por su esposo, el excongresista Arón Espinoza

Digna Calle se pronuncia tras reunión con Willy Huerta | Fuente: Congreso

La congresista Digna Calle se pronunció sobre la reunión que tuvo con el actual titular del Mininter Willy Huerta el pasado jueves 29 de setiembre del presente año. Aseguró que no fue pactada por ella misma, sino por su esposo, el excongresista de la bancada Podemos Perú, Arón Espinoza.

"Esta reunión no fue pactada, aceptada o atendida por mi persona; sino por mi esposo, Arón Espinoza, miembro CEN del partido Podemos Perú", señaló en un pronunciamiento.

Agregó que continúa en condición de invitada en el partido y que se mantiene "centrada en mis labores parlamentarias". Digna Calle sostuvo que no se pronunció antes sobre la reunión con Huerta porque el día jueves 29 de setiembre viajó fuera del país debido a temas familiares.



Digna Calle asegura que no fue una reunión pactada por ella misma, sino por su esposo, el excongresista Arón Espinoza. | Fuente: Congreso

"He regresado el día de ayer, martes 4 de octubre a las 7 a.m. e inmediatamente me dirigí al Parlamento para reunirme con el Presidente del Congreso, así como con los miembros de mi bancada", escribió.

Por otro lado, notificó que se reunió con colegas partidarios y voceros de diferentes bancadas tras la Junta de Portavoces y con los miembros de la Mesa Directiva al cual conforma.

Incluso añade una línea temporal en donde dijo que "la reunión en cuestión, fue realizada después de la votación de la censura del ministro y del retiro de la reconsideración".

"En ese sentido, rechazo categóricamente cualquier afirmación que señale que he recibido al actual ministro por algún tipo de negociación o agradecimiento por mi votación", sentenció Calle en el comunicado.

¿Quién es Arón Espinoza?

Arón Espinoza fue congresista y vocero de la bancada Podemos Perú para el periodo 2020-2021. Él dio positivo a COVID-19 en abril del 2020 en plena ola de la pandemia del virus.

También señaló en su momento que ningún congresista de su bancada estuvo involucrado en el caso conocido como Vacunagate

“He querido hacer uso de palabra y rechazamos desde la bancada de Podemos Perú, porque ningún congresista ni sus familiares ni amigos ni su entorno más cercano ha sido vacunado”, comentó.

En setiembre del 2020, pidio en RPP Noticias que el ministro del Interior, Jorge Montoya, renuncie a su cargo tras el operativo policial ocurrido en la discoteca Thomas Restobar, en Los Olivos, donde fallecieron más de 10 personas.

"Es lamentable que un ministro de Estado no pueda corroborar la información de sus subalternos (...) Nadie se preocupó en verificar si la información que iban a dar había sido corroborada. Nos mintieron a todos los peruanos, nos dijeron que los protocolos se cumplieron y hoy nos damos con la sorpresa de que todo lo que dijo el ministro es mentira. ¿De qué vale un mea culpa, de qué vale que hayan cambiado al personal?", señaló.

Renovación Popular presentará moción de censura

El vocero de Renovación Popular, Jorge Montoya, afirmó que la presentación de una moción de censura contra Digna Calle responde a una falta de "transparencia" y "honestidad" de la parlamentaria.

En entrevista con el programa Ampliación de Noticias de RPP, el legislador sostuvo que la reunión que sostuvo con Willy Huerta es un "argumento suficiente" para hablar de una intención de manipular la mesa directiva del Congreso de la República.

"Ahora que ha habido un cambio en la Mesa Directiva, que debe garantizar su independencia, aparece otra vez este tipo de situaciones que se tratan de arreglar fuera de las paredes del Congreso. Lo que se arregla fuera de las paredes del Congreso tiene carácter de oculto y no de transparencia y es una falta de honestidad para con el resto de la Mesa Directiva", dijo.