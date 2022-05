Dina Boluarte, vicepresidenta de la República | Fuente: Andina

La ministra de Desarrollo e Inclusión Social, Dina Boluarte, durante su visita de hoy a una Olla Común en Lurigancho-Chosica, señaló a la prensa que sí firmó documentos del Club Departamental Apurímac cuando ya ejercía como titular del referido ministerio.

"Sí fue así y ese es el tema que voy a explicar. Hay una ley de registros públicos y tiene su propia reglamentación", señaló.

Asimismo, admitió que firmó documentos como presidenta del Club Departamental Apurímac durante el presente año.

"Sí porque [...] la vicepresidenta, ahora presidenta del Club Departamental Apurímac, todavía no ha inscrito su representación legal por el tema burocrático y por el tema, seguramente, que el mismo Club Departamental Apurímac estará resolviéndolo", sostuvo.

A su vez, ante la investigación de la Contraloría, la moción de censura que estaría preparando el Congreso en su contra, y la investigación de la Fiscalía al presidente Castillo, Boluarte afirmó que no van a renunciar al cargo.

"Nosotros sabemos, los que estamos en el Gobierno, que desde el primer momento que ganamos las elecciones, todas las voces y los tambores han estado detrás de la vacancia y éste ha sido el pretexto perfecto para la derecha [...] para ir sobre la vacancia, para seguir atacando al Presidente, nosotros sabemos eso y acá no hay ninguna renuncia, acá no hay ningún acto de esa naturaleza", afirmó.

Cuestiona a la Contraloría



Como se sabe, en un informe de la Contraloría General de la República, dado a conocer el pasado 23 de mayo, el organismo de control encontró que la también vicepresidenta de la República figuraba como presidenta del Consejo Directivo del Club Departamental Apurímac y primera vicepresidenta de la Asociación de Clubes Departamentales del Perú cuando ya ejercía como titular del Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social (Midis), algo que está prohibido expresamente en la Constitución.

Al respecto, Boluarte afirmó que la Contraloría actuó "de manera ingrata".

"Me notificó la Contraloría con una carta que tenía un anexo de 3 hojas. Y en estas 3 hojas no concluía en ninguna recomendación ni absolutamente nada. Para mí fue sorpresivo y, quiero decir, ingrata la actitud de la Contraloría que no me ha notificado con las 60 hojas de este informe [...] y solo me alcanzó la carta [...] con sus anexos de 3 hojitas", señaló.

En ese sentido, consideró que el órgano de control debió notificarla de su recomendación al Congreso de la República de "realizar las acciones que correspondan" ante los hechos investigados.

"Eso me deja en indefensión porque en la carta que me envía, la Contraloría no me dice que está enviando al Congreso con recomendaciones de una denuncia constitucional en mi contra. Yo creo que la primera persona que debería haberse enterado sobre las conclusiones de la Contraloría era yo porque, en todo caso, se me estaba afectando en mi derecho de defensa", añadió.

Solicitudes a la Municipalidad de Lima



El día de ayer, el exalcalde de Lima, Jorge Muñoz afirmó que Boluarte le remitió documentos firmados como presidenta del Club Departamental Apurímac y que le habló sobre asuntos del club cuando se encontraron en eventos protocolares. Al respecto, la ministra negó que se dieran estos encuentros.

"Yo no recuerdo haberme encontrado en ningún acto oficial con el Alcalde. El tema de la Municipalidad [de Lima] y el problema del Club Departamental Apurímac es de larga data", señaló.

En ese sentido, Boluarte explicó que, desde el 2019, dicho club habría remitido documentos a la Municipalidad y que ella solo los habría estado "regularizando".

"Lo que se ha venido haciendo en esta temporada es regularizar aquello que empezó en el 2019. Eso es lo que se ha venido haciendo. No se ha venido haciendo ningún otro acto nuevo, se viene regularizando documentos iniciados mucho antes inclusive que fuera candidata a la vicepresidencia o haya sido ministra de Estado", explicó.

Investigación al Presidente de la República

Ante la decisión de la Fiscalía de la Nación de ampliar la investigación preliminar al presidente Pedro Castillo por "la presunta comisión de los delitos de organización criminal, tráfico de influencias agravado y colusión agravada", Dina Boluarte señaló que es "la primera vez en la historia" que se investiga a un Presidente en funciones.

"Sería la primera vez en la historia del Perú que se le investigue a un Presidente en funciones. Hemos tenido tantos expresidentes que ahora están presos, que se han suicidado, que están con órdenes de captura y nunca nadie hizo nada. La Contraloría nunca hizo nada. Entonces yo solamente digo que esa investigación sea objetiva, respetando la investidura del Presidente", señaló.

Asimismo, subrayó que se debe "respetar la investidura del Presidente" tal como establece la Constitución.

"Yo creo que todas las personas estamos expuestas a que nos fiscalicen y demás. Lo único que pido, en respaldo de la Constitución, que se respete la prerrogativa que la Constitución le da al Presidente de la República", afirmó.