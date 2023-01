Dina Boluarte también remarcó que no renunciará a la Presidencia de la República. | Fuente: Presidencia

Este martes, 24 de enero, la presidenta de la República, Dina Boluarte, pidió a los manifestantes una tregua nacional para establecer mesas de diálogo con el objetivo de fijar una agenda por cada región.

Durante una conferencia de prensa con los medios internacionales acreditados en Perú, la jefa de Estado recordó que, apenas asumió el cargo, pidió una tregua al Congreso para llevar adelante su política de gobierno, el mismo pedido que extendió a las regiones que se han movilizado en contra de su gestión.

"Llamamos a una tregua al Congreso y ahora llamo a mi querida patria a una tregua nacional, para poder entablar las mesas de diálogo y poder fijar la agenda por cada región y desarrollar nuestros pueblos, no me cansaré de llamarlos al dialogo por la paz", manifestó.

“No me voy a cansar de llamarlos al diálogo, la paz y la unidad”, agregó.

Boluarte Zegarra afirmó que el propósito de la tregua es ayudar a las poblaciones afectadas por el bloqueo de carreteras, entre ellas Madre de Dios y Puno.

En esa línea, insistió en que la actual coyuntura del país amerita que se ponga una “agenda social” para resolver las necesidades postergadas de diversos sectores de la nación. Si bien dijo que las protestas van en sintonía con esos reclamos, la mandataria rechazó que estos pedidos estén acompañados de “violencia, destrozo y muerte”.

La mandataria también señaló que en reiteradas ocasiones ha pedido disculpas a los deudos de las personas que han fallecido desde el inicio de las protestas.

Así, la presidenta remarcó que no renunciará al cargo debido a que ese escenario agravaría la crisis política del país, puesto que los sectores opositores no solo exigen su dimisión, sino también la recomposición de la Mesa Directiva del Congreso.

Boluarte: “Tenemos que proteger la vida de los 33 millones de peruanos”

De otro lado, Dina Boluarte se refirió a las críticas que ha recibido su gestión por el accionar de la Policía Nacional para contener a los manifestantes de las regiones sureñas como Arequipa, Cusco o Puno, donde en un solo día se reportaron 17 fallecidos tras enfrentamientos entre policías y protestantes.

Aclaró que la prioridad de su Gobierno es garantizar la integridad de los peruanos y no permitir el desborde del país.

“¿Qué hacemos frente a las amenazas? ¿Dejamos que nos quemen vivos como quemaron a un policía en Puno? ¿Dejamos que incendien la casa como le pasó a un congresista en Puno? ¿Dejamos que sigan incendiando y que el caos campee en el Perú y las Fuerzas Policiales estén tranquilos?”, se preguntó.

“Dentro de la ley y la Constitución. [los policías] están saliendo a proteger la vida de los 33 millones de peruanos. Las FF. AA. están detrás. Ellos no tienen contacto con las personas que están protestando. Tenemos que proteger la vida y tranquilidad de los 33 millones de peruanos. Puno no es el Perú. El Gobierno no está generando la violencia”, agregó.

Por eso, Boluarte Zegarra indicó que las fuerzas policiales continuarán actuando “dentro del protocolo, la ley y la Constitución que los ampara”. “La violencia no puede generar espacios donde se pone en riesgo la vida y tranquilidad de todos”, subrayó.