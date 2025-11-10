El 55.9 % de los peruanos aprueba el desempeño de José Jerí como presidente hasta al momento, según encuesta de CPI

Un mes después de haber asumido la Presidencia de la República, José Jerí, tiene la aprobación de la mayoría de los peruanos con un total de 55.9 %, de acuerdo con la última encuesta de CPI presentada en exclusiva por RPP.

El estudio muestra que la aprobación del mandatario por sucesión constitucional alcanza el 58.6 % en Lima y Callao, mientras que, en el interior del país, esta cifra aumenta a 54.2 %.

En la Costa y Sierra Norte, el 61.6 % está a favor de la gestión de José Jerí, mientras que en la Costa Sur el 47.9 % aprueba su trabajo.

Además, en la Sierra Centro y el Sur la aprobación del jefe de Estado llegó al 44.4 % y en el Oriente alcanza el 62.3 %.

En cuanto a la desaprobación de José Jerí, el estudio muestra que alcanza el 27.2 % a nivel nacional, mientras que 16.9 % de los encuestados no precisó.

Sobre la continuidad de José Jerí

La encuesta también recoge la opinión de la ciudadanía sobre la continuidad de José Jerí como presidente interino de Perú hasta 2026. Al respecto, el 66.9 % de los peruanos está a favor de que continúe en dicho cargo hasta que concluya su mandato.

El desagregado muestra que en Lima y Callao la cifra de ciudadanos que cree que Jerí debe continuar en el cargo es de 71.8 %, mientras que en el interior del país llega al 64.0 %.

Los ciudadanos en la Costa y Sierra Norte que están a favor de que Jerí se mantenga representan el 66.4 %, mientras que en la Costa Sur llegan al 67. 0 %. De igual forma en la Sierra Centro y Sur alcanzan el 56.0 % y en el Oriente son el 71.6 %.

De otro lado, el porcentaje de ciudadanos que considera que José Jerí debe ser sustituido y el Congreso de la República debe nombrar a un nuevo presidente en su reemplazo llega al 23.3 % a nivel nacional.

Ficha técnica

La muestra estadística del estudio es un total de 1 200 personas pertenecientes a la población urbana del país, hombres y mujeres de 18 a 70 años. La técnica aplicada fue la de encuesta presencial en los hogares muestreados aplicada entre el 3 al 7 de noviembre del presente año. Su nivel de confianza es de 95.5 % y su margen de error es de +/- 2.8 %.