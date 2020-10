Ollanta Humala del Partido Nacionalista, se convirtió en presidente del Perú tras ganarle a Keiko Fujimori del partido Fuerza Popular en las elecciones generales en el 2011 | Fuente: Agencia Andina

El fiscal Germán Juárez Atoche, miembro del equipo especial Lava Jato, en el 2019 pidió la disolución del Partido Nacionalista por los presuntos aportes ilícitos de la constructora brasileña Odebrecht y del gobierno de Venezuela para las campañas presidenciales del 2006 y 2011. Aunque en el 2006 el expresidente Ollanta Humala no postuló con el Partido Nacionalista, sino por Unión por el Perú, para el fiscal Juárez la agrupación política sí recibió aportes para apoyar a Ollanta Humala: “Y en el 2011, nuevamente, con esa experiencia, logró recibir dinero maculado. Existe el riesgo de que pueda ocurrir lo mismo, por eso se solicita la disolución de ese partido” dijo durante la audiencia de control de acusación ante el juez Richard Concepción Carhuancho.



Como respuesta a la incautación de cuentas del Partido Nacionalista, el expresidente Ollanta Humala escribió en su cuenta oficial de Twitter: “Somos el único partido político impedido de utilizar sus cuentas para actividades políticas y electorales. Pedido de disolución del Partido Nacionalista y decomiso de sus cuentas vulnera derecho fundamental a la participación política de más de 230 mil militantes a nivel nacional”.

Para el fiscal Juárez el Partido Nacionalista fue asociación que nació licita, pero en el camino fue utilizado para lavar dinero y pide su disolución porque podría existir la posibilidad de que esto persista en el tiempo. | Fuente: Agencia Andina

Cynthia Montes, miembro del Comité Ejecutivo Nacional del Partido Nacionalista, dijo que a pesar de los procesos judiciales en curso la militancia nacionalista continúa activa con miras a las elecciones: “Como partido nos hemos logrado sobreponer a esa situación. Actualmente el Partido Nacionalista, es el único que tiene sus cuentas embargadas e incautadas y en esa línea nosotros hemos buscado mecanismos administrativos legales legítimos para poder hacer una campaña. Después de tantos años de investigación, de estar en medio de un control de acusación el Partido Nacionalista se ha sobrepuesto a sus problemas y vamos a participar a una elección general nacional en el 2021”.

El Partido Nacionalista está comprometido como sujeto procesal, como investigado en el caso Lava Jato por los presuntos aportes de la constructora Odebrecht a las campañas presidenciales de los años 2006 y 2011. Julio César Espinoza, abogado de Ollanta Humala y Nadie Heredia, dijo que este proceso no impide la participación en política: “Haber incluido al partido como persona jurídica no le impide continuar realizando sus actividades, no lo inhabilita como organización para desarrollar su actividad política, pero está comprendido en un proceso que será llevado a juicio y se discutirá también la situación del partido como tal”



En el caso de Ollanta Humala y Nadine Heredia, ninguno de sus procesos judiciales les impide participar en política. Cynthia Montes descartó que el expresidente Humala podría utilizar algún cargo público para librarse del proceso: “El presidente estuvo por mucho tiempo investigado, no ha variado las formas de gobierno. El presidente, todos nuestros dirigentes, partidarios, todos se han quedado en el país, no hubo ningún tipo de intención de que lo político se mezcle con lo jurídico”

En el programa Quién tiene la razón de RPPNoticias, el 14 de noviembre del 2019, tras el pedido de disolución del Partido Nacionalista, Ollanta Humala dijo que el Equipo Especial Lava Jato politiza la justicia: “En qué cabeza cabe que un fiscal pueda pedir la disolución de un partido si en la Constitución está claro que los partidos no son personas jurídicas, su marco legal es la ley de partidos y ahí establece que tiene que ser un fiscal supremo el que debe pedir esto y que tiene que verse en la Corte Suprema. Yo le digo al fiscal Juárez que nos vamos a presentar en el 2021”.