Elecciones 2022: estas son las principales propuestas de Elizabeth León, candidata a la alcaldía de Lima por el Frente Esperanza

Elizabeth León, candidata del Frente Esperanza para la alcaldía de Lima. | Fuente: Facebook

La ingeniera Elizabeth León, candidata a la alcaldía provincial de Lima por el Frente Esperanza, manifestó en Ampliación de Noticias su deseo de que la población conozca sus propuestas y la de sus contrincantes, a menos de dos semanas de las Elecciones Municipales y Regionales 2022.

"Hay una expectativa de la población, sobre todo de la adulta, mayor de 35 años, de conocer al candidato, no sucede lo mismo con la población más joven. Hay mucha indiferencia en la juventud para tomar una decisión y esa indiferencia que hace que no elijamos bien porque no llevamos adelante el pleno conocimiento de quienes son los candidatos", dijo.

Seguridad ciudadana

En esa línea, León explicó sus principales propuestas a realizar de llegar a la alcaldía de Lima y recalcó que en su plan está como principio la prevención.

"Mi plan lleva por principio la prevención, el primer aspecto muy importante es la seguridad, que es el tema que nos está tocando la fibra más débil que tenemos", expresó.

"Hay que resaltar que todas las acciones que está tomando el Gobierno central tienen que ser apoyadas por parte de la población, lo malo es que el Gobierno central no tiene una política clara de seguridad ciudadana, que nosotros podamos apoyar", agregó.

Por ello, consideró necesario el "fortalecimiento del serenazgo" como primer punto a desarrollar ya que el serenazgo "es el nexo entre la población y la gestión municipal".

"Tenemos que tener un serenazgo especializado y debidamente seleccionado. No vamos a implementar ningún recurso más de lo que tengamos. Los 110 millones destinados al tema de seguridad serán eficientemente utilizados", aseguró León.

Más propuestas

Respecto a la inconclusa obra de la vía Ramiro Prialé, la candidata del Frente Esperanza, lamentó que la paralización esté "provocando que las zonas liberadas estén siendo invadidas de nuevo", por lo que para iniciar con la obra se tendría "que expropiar otra vez".

"Eso es el perjuicio. Hay un tema controversial que tenemos que resolver y que tiene que ver mucho con el MEF, porque el OSCE maneja una normativa tan mezquina y no facilita la gestión", apuntó.