Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial: "Es lamentable que se denigre el trabajo de las instituciones"

Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, criticó los cuestionamientos que realiza el Ejecutivo contra la fiscalía en el marco de la investigaciones al Gobierno | Fuente: Andina

Elvia Barrios, presidenta del Poder Judicial, lamentó los cuestionamientos que se está realizando a la Fiscalía en el marco de las investigaciones que sigue contra el Ejecutivo por casos de corrupción. Señaló que las instituciones políticas "tienen que tender una línea de diálogo abierto, pero fundamentalmente de respeto mutuo".

"Es lamentable uqe se dengire el trabajo de las instituciones porque eso en nada favorece al sistema democrático, antes bien lo debilita. Pedirle a quienes hacen uso de aquellas articulaciones que dejen de lado para entrar a un diálogo de respeto", señaló la presidenta del Poder Judicial tras su reunión con la presidenta del Congreso, Lady Camones.

En el marco de las investigaciones contra el Gobierno y la postura de la defensa legal del presidente, dijo que se deben cumplir y acatar las decisiones y mandatos judiciales.

"Quien no está de acuerdo dentro de un debido proceso tiene habilitado el recurso de impugnación. Si usted no está de acuerdo tiene el derecho de impugnar. No esta bien que se esté cuestionando fuera del marco establecido en la norma", comentó Elvia Barrios a la prensa.



Situación de Salas Arenas

La titular del Poder Judicial también señaló que a ella no le compete tomar una decisión para sacar del cargo al presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Luis Salas Arenas. Según explicó, la competencia para adoptar esta decisión corresponde a la Junta Nacional de Justicia.

"Legalmente ello no es posible porque en primer lugar Salas Arenas tiene una licencia otorgada por el Poder Judicial por cuatro años al haber sido elegido en la sala plenaria como representante del Poder Judicial ante al Jurado Nacional de Elecciones", sostuvo.

"El Poder Judicial no puede decidir nada. No hay ningún favor de por medio. Legalmente no estoy posibilitada a retirar al presidente del JNE. En caso de algún comportamiento disfuncional a quien compete es a la Junta Nacional de Justicia y no a la Corte Suprema".

