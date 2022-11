Elvia Barrios | Fuente: RPP

La presidenta del Poder Judicial, Elvia Barrios, denunció que, sin su autorización, han presentado una demanda de habeas corpus en contra de la Junta Nacional de Justicia (JNJ). Ante ello, la magistrada precisó que la presentación de esta solicitud tiene como finalidad mellar su imagen, ya que en los fundamentos agrede el honor de los miembros de la JNJ.

"Una persona de 76 años, con firma de letrada, ha presentado una solicitud de habeas corpus, una demanda de habeas corpus, pero no solo contra la Junta Nacional de Justicia, sino también contra todos los funcionarios de la Junta Nacional de Justicia. Y en el petitorio agrede el honor de las personas de la JNJ haciendo cuestionamientos severos a ellos. Y luego dice que se está afectando mi derecho a la libertad al trabajo. Finalmente, pide un habeas corpus. Lógico, nosotros sabemos que un habeas corpus se tramita cuando hay una violación a la libertad personal que no tiene nada que ver con la libertad al trabajo", dijo en Ampliación de Noticias de RPP.

"Esta persona ha presentado un habeas corpus supuestamente a mi favor, lo que advierte una intención dolosa de mellar mi imagen y afectar a la JNJ. En la mañana, me he apersonado al juzgado y he certificado mi firma, porque, como titular de derecho, he desautorizado esa acción de garantía y solicitado que se archive, cosa que tienen que hacerlo, pero vamos al hecho de la presentación malintencionada de esa demanda. No solamente no cuenta con mi aprobación, sino que es totalmente inadmisible, incongruente", agregó.

Diálogo con misión de la OEA

En otro momento, Barrios se refirió a las conversaciones que sostuvo con los miembros de la misión e la Organización de Estados Americanos (OEA), luego de que el presidente Pedro Castillo activara la carta democrática.

"Ha sido una conversación bastante abierta. Yo he participado con dos jueces supremos por acuerdo de sala plena. Hemos hecho el uso de la palabra. Yo como presidenta y el doctor César San Martín lo que hemos hecho es exponer objetivamente el rol que tenemos como Poder Judicial. Actuamos con absoluta independencia y las decisiones que judicialmente se toman al interno cada juez responde por ellas. Y actuamos en el ámbito penal de acuerdo con los requerimientos del Ministerio Público, haciendo siempre un control de legalidad", aseveró.

"Hemos sido muy claros con la OEA al señalar que no tenemos sujeción alguna con el Ejecutivo, porque en otros modelos de sistemas de justicia, quienes designan a los magistrados son el Ejecutivo y en el caso de los supremos, el presidente de la República. Acá hemos marcado la diferencia señalando que nuestra elección y permanencia depende de un órgano constitucional y autónomo y, en consecuencia, no hay ningún supuesto que pudiera atribuirse, señalando que estamos sometidos a algún poder", culminó.