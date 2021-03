Elecciones | Fuente: Andina

A cuatro semanas de las elecciones El Comercio publica una encuesta urbano-rural hecha por IPSOS utilizando un simulacro de la cartilla que tendremos que marcar el próximo 11 de abril. Los resultados confirman el primer lugar del candidato de Acción Popular Yonhy Lescano que alcanza el 21% de los votos válidos. En segundo lugar George Forsyth, con 13.9 %, seguido por tres candidatos en virtual empate técnico: Rafael López Aliaga, Keiko Fujimori y Verónika Mendoza. A dos puntos de distancia se ubican Daniel Urresti y Hernando de Soto, quienes completan el grupo de siete candidatos presidenciales que superarían el 5% de votos válidos. Según las previsiones de la encuesta, Yohny Lescano derrotaría en la segunda vuelta con amplitud a todos sus eventuales rivales. El simulacro de voto congresal prevé que nueve partidos superen el porcentaje mínimo para tener una bancada: Acción Popular con 20.8%, más del doble que su más cercano perseguidor, Victoria Nacional de Forsyth con 9.9%. Después se ubican Renovación Popular, Fuerza Popular, Somos Perú, Podemos Perú, Frepap, Juntos por el Perú y Partido Morado.



La República entrevista a Gonzalo Banda, profesor de dos universidades católicas de Arequipa, la Santa María y la San Pablo. A propósito de las especificidades electorales en el sur de nuestro país, el politólogo sostiene que “el voto del sur peruano se rebela contra el perro del hortelano”. Y sostiene con crudeza: “Donde la gente se muere por falta de oxígeno y de una cama UCI, uno tendría que preguntarse cuáles son las razones de marras para seguir siendo prosistema”. Para explicar el fuerte respaldo a Yonhy Lescano en el sur, el politólogo contesta: “Es un personaje simpático para la cultura popular. Es impresionante ver las reproducciones en tik tok de sus videos bailando morenadas y caporales… Su candidatura ha prendido en el sur porque era el ciudadano infiltrado en el Congreso anterior, su agenda de campaña es la misma, denunciando el abuso de las empresas y los bancos. Era el personaje que se agarraba a cabezazos con los apristas y fujimoristas… Y Verónica Mendoza ya no tiene el beneficio de ser la única candidata que habla quechua…y reivindica un cambio de sistema político… El votante del sur es contestatario en lo político-económico, pero conservador en lo moral”.

Los políticos intentan interpretar personajes que correspondan a la cultura y las demandas de los electores. Lo propio de los candidatos populistas es hacer promesas que saben que no pueden cumplir y cuentan para eso con la desinformación y la falta de motivación de un porcentaje importante de los inscritos en el padrón. Por eso, no hay nada más decisivo para evitar un voto contraproducente que la educación de los ciudadanos. De ahí la importancia del inicio del año escolar que tendrá lugar hoy en las 80,000 escuelas públicas de nuestro país. Desdichadamente, a causa de la pandemia, la mayor parte de las escuelas se hallan obligadas a mantener la educación a distancia. El ex ministro Daniel Alfaro afirma en El Comercio que Aprendo en casa es una “buena herramienta para mantener el vínculo con el estudiante… pero no puede reemplazar la enseñanza presencial”. Alfaro sostiene que “el hacinamiento en los hogares, la falta de dispositivos y las bajas capacidades para educar… a distancia dificultaron en 2020 los aprendizajes previstos”. Alfaro enfatiza que “el estrés de los hogares por las adversidades sanitarias y económicas dificulta el acompañamiento emocional que requiere la educación a distancia”. Por si faltaran otras razones, el bien de nuestros niños y adolescentes debería inspirar al Estado a acelerar la vacunación y a los ciudadanos a redoblar el esfuerzo para cerrar las vías al coronavirus.

