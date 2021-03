El candidato a la Presidencia del Partido Morado, Julio Guzmán. | Fuente: Andina

El candidato a la Presidencia del Partido Morado, Julio Guzmán, consideró que el jefe de Estado, Francisco Sagasti, quien entró al Congreso por dicha organización política, debe ser "más enérgico" y "pechar" a quienes buscan desestabilizar su gobierno.

"Me siento frustrado también porque quisiera que las cosas fueran mejores y que el gobierno tomara mejores decisiones. Públicamente doy propuestas para generar empleo y mejorar la vacunación, pero lamentablemente no son acogidas por el gobierno actual", dijo en Nada Está Dicho por RPP.

Julio Guzmán señaló que el jefe de Estado hace un gran esfuerzo, pero no le parece bien que "no sea más enérgico con todos estos bribones que están tratando de bajárselo y tratando de generar desestabilidad. Me gustaría que sea más enérgico y los 'peche'".

"Es una persona honesta y está tratando de hace lo mejor, pero lo que el Perú necesita es un liderazgo más firme porque los extremos nos van a llevar al abismo", dijo en referencia a sus contrincantes en la campaña electoral.

'Ping pong'

El candidato del Partido Morado también participó en el segmento de asociación de ideas del programa, denominado 'Ping Pong'.

En esta dinámica, el conductor Jaime Chincha nombra una serie de personajes o ideas y el invitado menciona lo primero que se le viene a la mente al escucharlos. Esto fue lo que dijo Julio Guzmán sobre las siguientes figuras:

- Rafael López Aliaga: "(Tomás de) Torquemada con la Santa Inquisición"

- Hernando de Soto: "Asesor de dictadores"

- Keiko Fujimori: "El pasado del Perú"

- Yonhy Lescano: "El populismo en persona"

- George Forsyth: "Una buena persona con buenas intenciones que todavía no está listo"

- Verónika Mendoza: "Una mujer honesta y con ideas que no funcionan"

- Presidentes peruanos que admira: "Fernando Belaúnde y Valentín Paniagua"

- Los empresarios: "Aliados estratégicos del desarrollo nacional"

- Segunda vuelta: "Guzmán con López Aliaga, le sacamos la chochoca en las elecciones"