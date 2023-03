Los exministros Fernando Rospigliosi (izquierda) y José Elice (derecho) discreparon en RPP sobre una reforma al interior de la PNP. | Fuente: Agencia Andina

El investigado Jorge Hernández, conocido como ‘El Español’, reveló recientemente que alojó en su vivienda de la Molina al prófugo Fray Vásquez, sobrino del expresidente Pedro Castillo, y que dos altos mandos de la Policía Nacional, cuyos nombres evitó revelar, estaban al tanto del paradero del familiar del exjefe de Estado.

“Prácticamente, dos personas sabían que estaba aquí y eran policías”, comentó Hernández en una entrevista con el dominical Día D.

A esta revelación se suman los supuestos nexos entre ‘El Español’, sindicado de integrar una red de contrainteligencia encabezada por Castillo Terrones, y el excomandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP), Raúl Alfaro, quien fue relevado del cargo tras conocerse de esta presunta conexión.

Ante este panorama, el premier Alberto Otárola anunció esta semana que el Gobierno de Dina Boluarte, a través del Ministerio del Interior, iniciará un proceso de reforma al interior de la Policía Nacional, en un contexto en que los altos mandos fueron relacionados con la supuesta red criminal del detenido exmandatario.

RPP Noticias conversó este miércoles, 29 de marzo, con dos exministros del Interior para conocer si es viable ejecutar una reforma en la PNP y qué puntos se deben priorizar para mejorar el funcionamiento de la institución.

Fernando Rospigliosi: El gobierno no tiene la “fuerza necesaria” para hacer cambios en la PNP

En Ampliación de Noticias, el exministro del Interior, Fernando Rospigliosi, quien ostentó el cargo durante la gestión de Alejandro Toledo (2001 -2006), afirmó que la administración de Dina Boluarte no tiene “la fuerza necesaria” para ejecutar un cambio profundo en la PNP, teniendo en cuenta – señaló – que se trata de un Gobierno de emergencia y transición.

“Es un Gobierno que se formó de emergencia. No hay un equipo que hubiera preparado ideas sobre diversos terrenos, empezando por la Policía. O sea, ideas no tiene. No tiene la fuerza necesaria para hacer cambios profundos en cualquier sector. Y este es Gobierno precario que no tiene popularidad, bancada ni partido”, apuntó.

Si bien dijo que el Poder Ejecutivo no podría realizar una reforma, el también analista político afirmó que la gestión de Boluarte Zegarra puede empezar por realizar una “limpieza” en la Policía, que consiste en la identificación y expulsión de otros altos mandos que habrían sido captados por la supuesta red criminal del expresidente Pedro Castillo, quien actualmente está recluido por el fallido golpe de Estado del 7 de diciembre del 2022.

“Este Gobierno no tiene un equipo adecuado para hacer eso [reforma]. Lo que sí puede hacer son algunas cosas básicas e indispensables. Primero hacer una limpieza en la Policía, se puede hacer. Más o menos están identificados los individuos que se convirtieron en agentes del corrupto Gobierno de Pedro Castillo”, señaló.

“El problema es que, prácticamente, todos los jefes policiales que estuvieron en el gobierno de Pedro Castillo, fueron manoseados por ese Gobierno”, añadió.

Para Rospigliosi, es fundamental que se coloque al mando de la PNP y en las direcciones de la institución a las personas adecuadas, según sus méritos. “[Hay que] hacer una evaluación cuidadosa y poner gente que sea capaz y confiable”, insistió.

“Hay que dejarse de hablar de grandes promesas, grandes palabras. La palabra reforma causa escarapela en la Policía, porque ha habido muchos intentos de reforman que no han prosperado y han creado más problemas, porque no hay continuidad en los Gobiernos”, sentenció.

José Elice: “Debemos poder hacer una reforma de la Policía”

A diferencia de Fernando Rospigliosi, el extitular del Interior, José Elice, tuvo otro punto de vista y afirmó que la reforma de la PNP debió realizarse “hace mucho tiempo”. Así, sugirió al Gobierno de Dina Boluarte seguir el plan que dejó la gestión de Francisco Sagasti (2020-2021), el cual se denomina ‘Bases para el Fortalecimiento y la Modernización de la Policía Nacional del Perú’.

“Creo que debemos poder hacer una reforma de la Policía. Esto, en realidad, debió iniciarse hace mucho tiempo. La Policía necesita y exige una reforma profunda. Por eso es que durante el Gobierno [de Francisco Sagasti] dejamos preparado un plan…”, precisó.

Elice señaló que el mencionado plan cuenta con seis ejes de trabajo, entre los que figuran la mejora de los incentivos para el desempeño del personal policial, el saneamiento y modernización de la infraestructura requerida para el despliegue estratégico de la función policial, entre otros cuatro puntos.

Los seis ejes del plan mencionado por José Elice.

“Si bien es cierto la Policía requiere de la colaboración de otras entidades y otras visiones, lo esencial es que la propia Policía participe en el diseño de su reforma”, señaló.

Finalmente, el exministro del Interior reiteró que se trata de una sugerencia y que se podría aplicar un plan “más ajustado de emergencia” que esté sujeto a la realidad de la institución policial.

“Eso no significa que no se aplique un plan más ajustado de emergencia para corregir algunas cosas frente a la realidad que estamos viviendo ahora. Este es un proceso que deberíamos continuar o iniciar con la finalidad de que la Policía recobre la confianza de la ciudadanía”, puntualizó.