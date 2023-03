Fray Vásquez, prófugo sobrino de Pedro Castillo, se encuentra en el país, aseguró su abogado

Fray Vásquez junto a su tío, el expresidente Pedro Castillo. | Fuente: Andina

Fray Vásquez Castillo, prófugo de la justicia desde hace un año, ha confirmado que se encuentra en el país, reveló este míercoles Iván Ramírez, abogado del sobrino del expresidente Pedro Castillo, sobre quien pesa una orden de prisión preventiva de 36 meses por presunta colusión agravada en organización criminal en agravio del Estado por el caso Puente Tarata.

"Desconocía el paradero de mi cliente, sin embargo (hace unos días) él me ha confirmado que se encuentra en el país", dijo a Ampliación de Noticias.

No obstante, Ramírez descartó que Fray Vásquez tenga intención de entregarse a la justicia en el corto plazo, mientras el Ministerio Público no corrija imputaciones en su contra que la defensa considera infundadas.

El abogado dijo que la estrategia jurídica en favor del sobrino del ahora encarcelado exmandatario implicó un acercamiento a la fiscalía para solicitar las corrección, pero ese intento "lamentablemente no ha sido positivo".

"Es por eso que Fray ha decidido, por el momento, no ponerse a derecho; mientras se siga investigando con pocos elementos de convicción, ha quedado descartada esa posibilidad", dijo

"No descartamos que se entregue a la Fiscalía, pero con las garantías" procesales correspondientes", agregó.

Ramírez cuestionó que se impute a su defendido por el hecho de haber coincidido con el empresario Zamir Villafuerte -colaborador eficaz en el mismo caso- en Palacio de Gobierno, y no haber corroborado ese vínculo a través de los registros de las cámaras de videovigilancia de la casa presidencial o si Fray Vásquez ingresó "solo para hablar temas familiares con Pedro Castillo".

De otro lado, el abogado dijo que no le consta que el sobrino de Pedro Castillo haya permanecido oculto por varios meses en la casa de Jorge Hernández Fernández 'El Español' en La Molina como lo aseguró este último.

Fray Vásquez se ocultó en casa de La Molina, según 'El Español'

'El Español', afirmó el último lunes que el excomandante de la Policía Nacional Luis Vera Llerena sabía que él ocultaba al prófugo de la justicia Fray Vásquez Castillo, sobrino del encarcelado expresidente Pedro Castillo, luego de que el último domingo revelara, sin dar nombres, que dos altos mandos de la PNP tenían esa información.

En el programa de la periodista Milagros Leiva en Willax, Hernández Fernández dijo que Vera Llerena se mantenía en comunicación con él y le advertía cuando grupos de la PNP estaban cerca de dar con el paradero de Vásquez Castillo.

"Para eso entró como comandante general (de la PNP), para proteger a la familia (de Pedro Castillo) y no lo digo yo, lo han dicho otras personas, colaboradores eficaces", dijo.

'El Español' relató que Vera Llerena llegó a la casa del empresario español Sergio Castellanos en San Isidro, donde se mantuvo oculto el sobrino de Castillo antes de que fuera a esconderse en la vivienda de Hernández Fernández en La Molina, y aunque no vio a Fray Vásquez, el entonces comandante de la Policía sí sabía que en ese lugar se encontraba el prófugo.

Además, reveló que Vera Llerena le envió un mensaje a su teléfono en el que le advertía "que había un grupo de inteligencia de la Dirandro que estaba cerca del sobrino".

"Entonces, le digo que tienes que apoyar, que me preocupa eso; y me dijo: me van avisar", detalló 'El Español'.

Hernández Fernández reveló, además, un audio de Fray Vásquez en el que manifiesta su preocupación porque siente que la Policía está detrás de sus pasos y le pide hacer coordinaciones al respecto; además, mostró una fotografía del sobrino de Pedro Castillo cuando se ocultaba en su casa de La Molina.

'"Mano', ¿no crees que ese huevón de Vera Llerena me cague? Se ve que pasa y pasa a veces ratos por acá patrulleros. Anoche también he visto [...] A ver coordina, 'mano', esa vaina ¿cómo es? Tengo miedo de esa huevada", se escucha decir a Fray Vásquez en un audio que data de entre junio y julio de 2022, según 'El Español'.

Hernández Fernández indicó que ocultó a Fray Vásquez en su casa de La Molina desde septiembre de 2022 hasta febrero de este año.