Por su puesto, Robert López acompaña al presidente Pedro Castillo a distintas inauguraciones de obras. | Fuente: Reconstrucción con Cambios

Margory Goicochea Suelpres (30) es esposa de Robert López, actual director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC). Durante el 2022, la ingeniera industrial ha sido contratada en tres entidades estatales por S/ 70 000 en total, según un informe del diario El Comercio.

Las entidades son las siguientes: el Programa Agua Segura Para Lima y Callao (PASLC), el Programa Nacional de Saneamiento Rural (PNSR) e Indecopi. Las dos primeras instituciones están adscritas al Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, y el tercero a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM).

Coincidentemente, la ingeniera industrial comenzó a ganar las contrataciones en la primera mitad de este año, cuando su esposo, natural de Amazonas, empezó a ostentar puestos claves en el Gobierno de Pedro Castillo.

El 1 de enero de este año, Robert López fue designado como gerente general del Organismo Técnico de la Administración de los Servicios de Saneamiento, adscrito al sector Vivienda, que en ese entonces estaba a cargo del investigado Geiner Alvarado, quien también es de Amazonas.





Resolución que oficializaba la designación de Robert López en OTASS.

López duró menos de una semana en el cargo, dado que el 5 de enero fue nombrado como director ejecutivo del Programa Nacional de Saneamiento Urbano (PNSU), que también está adscrito al Ministerio de Vivienda. Así lo establecía la Resolución Ministerial N°004-2022.

Dos meses después, en marzo, López dejó el PNSU y se fue al equipo especial de la Reconstrucción con Cambios del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego.

El 25 de abril, su esposa, Margory Goicochea, tuvo una entrevista con un funcionario del Programa Agua Segura para Lima y Callao (PASLC), presidida en ese momento por el excongresista José Maslucán. Tres días después del encuentro, la mujer obtuvo una orden de servicio en el PASLC por la suma de 10 mil soles.

¿Qué tiene que ver Alejandro Sánchez en este caso?

De acuerdo con el informe, el pasado 17 de agosto, el colaborador eficaz 02-2022 reveló que López y Maslucán fueron nombrados en esos programas por orden de Alejandro Sánchez, prófugo dueño del pasaje del jirón Sarratea (Breña) que es sindicado como uno de ‘Los Chiclayanos’, además de integrar el buró político de Pedro Castillo.

Robert López asumió el 18 de mayo como director ejecutivo de la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC), según establece la Resolución Suprema 140-2000, firmada por el premier Aníbal Torres. Por su posición en esta entidad, que maneja un presupuesto de unos 9 millones de soles, López ha acompañado al jefe de Estado a distintos puntos del país para inaugurar obra, tal y como se aprecia en esta foto.

Semanas después de la designación, Margory Goicochea fue contratada en Indecopi, a cargo de Julián Palacín, para supervisar los contratos de la coordinación de servicios generales de la entidad. Por esta función facturó un total de 30 mil soles, según señala El Comercio.

El 19 de julio, el Programa Nacional de Saneamiento Rural la contrató como asistente técnica para realizar un seguimiento del avance de los proyectos de inversión. La orden de servicios fue de 30 mil soles.

La última incursión de Goicochea se registró el 22 de setiembre, cuando volvió a ser contratada por el Indecopi para asesorar en “materia de integridad, ética, transparencia y control interno”.

OSCE alertó sobre las contrataciones de Margory Goicochea

Tras la emisión de las órdenes de servicio, el Organismo Supervisor de Contrataciones del Estado (OSCE) alertó que la mujer estaría impedida de contratar con el Estado, justamente porque es esposa de un funcionario: Robert López.

López, según detalla El Comercio, brindó sus descargos y dijo que su calidad de director ejecutivo de la ARCC no impide que su esposa sea contratada por el Estado.

“La ley a mí no me alcanza, alcanza al presidente, vicepresidente, congresistas, ministros y otros funcionarios. Yo he mandado a revisar [el caso]”, declaró al medio en mención.

El funcionario se refiere a un documento, elaborado en setiembre, que concluye que su esposa sí puede ser contratada bajo la modalidad de órdenes de servicios menores o iguales a 8 UIT (cada una equivale a S/ 4 600), siempre y cuando no sea en la misma entidad donde labora el conyugue; en este caso, la ARCC.

No obstante, el abogado José Antonio Trelles, quien es experto en contrataciones del Estado, calificó de “incorrecta” la conclusión del informe.

“Siendo un funcionario de un cargo de confianza, como lo es un director ejecutivo, que es designado por el ministro, se encuentra el supuesto del impedimento absoluto, no impedimento relativo. Por tanto, la contratación realizada por la esposa resulta nula, porque no puede contratar con el Estado mientras el esposo tenga este cargo de confianza”, señaló el especialista.