Excomandante general de la PNP Luis Vera señala que Gobierno lo relevó por su "apoyo" al equipo especial

Luis Vera Llerena: "El ministro ha mellado la Policía Nacional" | Fuente: RPP Noticias

El teniente general Luis Vera Llerana, quien fue cambiado hace pocos días como comandante general de la PNP, habló en exclusiva para RPP Noticias sobre la razones que llevaron a su relevo, cargo que ocupa ahora el general Raúl Enrique Alfaro Alvarado.

Declaró que el presidente Pedro Castillo lo removió por su posición como comandante general en defensa de la institución de la PNP y su apoyo al equipo especial que trabaja con el Ministerio Público. Además, señaló que se enteró de su despido por llamada telefónica en donde le notificaron la resolución que salío en El Peruano.

"[Salida como comandante PNP] Probablemente por mi posición institucional. Siempre he defendido mi institución, siempre que hemos hechos trabajo contra la corrupción hemos dado el apoyo debido al equipo especial y mi posición bajo el principio de legalidad, sea por mi fortaleza como un general amante de la institución", declaró Vera Llerana en RPP.

Por otro lado, calificó como falso las declaraciones del ministro del Interior, Willy Huerta, en que fue removido del cargo porque no ha realizado suficientes acciones contra la delincuenca.

"Las versiones del ministro queda fuera de foco. Es mentira y es una respuesta ligera. Él [Willy Huerta] me ha felicitado por grandes trabajos como la operación militar patriótica en Vizcatán y las operaciones contra la delincuencia".

Luis Vera criticó las respuestas de Huerta al Congreso sobre la remoción de los altos mandos de la PNP. "Ahora ha mellado, ha debilitado esta institución en vez de fortalecerla. Ha logrado un atropello a la institución", aseguró en RPP Noticias.

Señaló que el presidente no le pidió que sancione a Harvey Colchado y que su salida no tiene relación con lo dicho por el congresista Guillermo Bermejo en no proteger a la familia del mandatario.

"Siempre le hemos informado [al presidente] que nosotros somos respetuosos de las investigaciones que hace el equipo especial con la fiscalía superior de la corrupción contra el poder y ese trabajo es reservado. No podemos rendir cuenta porque ese trabajo está directamente relacionado con el equipo especial y el Ministerio Público. Yo no tenía información de ese información, solo le hemos dado información y apoyo al equipo especial", aclaró el teniente Luis Vera Llerena.

Cambios en la PNP

Por otro lado, consideró que los cambios constantes en los altos mandos de la PNP —él duró solo tres meses como comandante general— son un atropello y ofensa a la institución porque retrasa los trabajos realizado durante las gestiones. En ese sentido, ha dicho que ha presentado un proyecto de ley para que el cargo como comandante general dure dos años como mínimo sin poder ser removido.

"Hay sospechas al respecto pero la institución de la policía es del país, es del Estado y como tal se debe respetar la institución", declaró.



Dijo que ha conversado con su reemplazo, Raúl Alfaro y señaló que ambos coinciden en que se debe defender la institución de la PNP "hasta con nuestras vidas".

Sobre el nuevo inspector general de la PNP

Luis Vera Llerena señaló en RPP que ya ha trabajado con el nuevo inspector general de la PNP, Segundo Mejía, y que deberá ser responsable con el proceso administrativo-disciplinario contra Harvey Colchado. "Es de Chota, pero no sé si tiene cercanía al presidente”.

"El ha sido mi jefe de comando de operaciones, mi ejecutivo operativo y siempre ha cumplido a nivel nacional bajo lineamiento de comando de supervisar y controlar todas las operaciones a nivel nacional. En la carrera ha tenido varias direcciones que ha cumplido a cabalidad y ahora como inspector debe cumplirlo también", dijo en RPP.

¿Cuál es la situación con Harvey Colchado?

Tras conocer la desginación del nuevo inspector general de la PNP, Segundo Leoncio Mejía Montenegro —quien definirá el proceso sancionador contra el coronel Harvey Colchado por allanamiento a Palacio— Luis Vera Llerena señaló que el caso no entorpecerá las investigaciones del equipo especial de la policía que trabaja conjuntamente con el Ministerio Público.

"Todos denuncian y se tienen que admitir las denuncias (...) Sino se demuestra responsabilidad administrativa, pues no se demuestra. Ahí está el inspector para hacer cumplir la ley", señaló Vera Llerena en RPP TV.

Refirió que el coronel Harvey Colchado actuó de acuerdo a ley ya que está cumpliendo "un mandato de allanamiento y registro". "Esta forma de denuncia [contra Colchado] se tiene que investigar porque cumplimos el debido procedimiento administrativo-disciplinario".

Al ser consultado sobre si aceptaría un cargo de ministro en el gobierno de Pedro Castillo respondió: "Tendría que pensarlo muy bien, tengo un día recién y todavía estoy triste. Pero mi fortaleza va a ser que pueda hacer algo por mi policía".