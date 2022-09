Lilia Paredes no entregará a la Fiscalía su pasaporte, confirmó su abogado

Lilia Paredes no entregará a la Fiscalía su pasaporte, confirma su abogado | Fuente: Andina

La primera dama, Lilia Paredes, no entregará su pasaporte a la Fiscalía en el marco del pedido de impedimento de salida del país en su contra, confirmó su abogado Benji Espinoza RPP Noticias.

"Puedo afirmar categóricamente que no se va a entregar el pasaporte. El presidente dijo que se entregaría el pasaporte de su esposa: yo le he explicado a mis clientes que una cosa es colaborar y otra someterse", comentó en La rotativa del aire - domingo noche de RPP.

"Esta decisión no cumple con los requisitos de la ley y por más buena voluntad, les he dicho que no, no se entrega el pasaporte. La primera dama ha ido acompañando al presidente y va a regresar con él", agregó Espinoza.

Por otro lado, criticó el pedido de la Fiscalía contra la primera dama, a quien señalan como coordinadora de una presunta organización criminal en Palacio de Gobierno.

"La Fiscalía está recurriendo al delito de organización criminal donde todo entra, donde todo cabe. Vamos a demostrar que Lilia Paredes es inocente y estos cargos son burdos y sin ningún fundamento", argumentó el abogado Benji Espinoza.

Yenifer Paredes y Palacio de Gobierno

Por su parte, Espinoza declaró que Yenifer Paredes no se encontraba en Palacio de Gobierno mientras él estaba presente en las diligencias a la residencia presidencial.

"Yo le puedo garantizar que mientras estuve yo en Palacio y participé en todas las diliggencias junto a los policías y la Fiscalía, nunca vimos no solo a Yenifer, sino que no vimos ningún elemento que la vincule a ella como por ejemplo su ropa", sostuvo.

En ese sentido, criticó las diligencias en Palacio, porque "creen que van a entrar a cualquier lugar". "Eso debe tener consecuencias jurídicas y se tomarán las acciones legales que corresponden", señaló Benji Espinoza en relación con el recurso de casación por el allanamiento a las cámaras de seguridad en Palacio.

Comentó que no existe ningún tipo de encubrimiento a las investigaciones contra el presidente. "Se abrieron las puertas de Palacio y la diligencia se hizo. Pero eso no significa que no se pueda cuestionar y censurar la resolución, que en mayoría han dado dos jueces.

"No es una decisión por unanimidad, es un colegiado de tres jueces. Dos han dicho que sí, y uno que no —el Dr. Quispe Aucca— dijo que ni siquiera debe atender el fondo del pedido fiscal porque no son jueces de la sala penal de apelaciones de segunda instancia, los competentes para ordenar una medida en contra del presidente y contra su domicilio que es la residencia en Palacio de Gobierno", declaró el abogado Benji Espinoza.