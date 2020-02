Váldes fue presidente del Consejo de Ministros durante el Gobierno de Humala Tasso. | Fuente: Andina

El expresidente del Consejo de Ministros, Óscar Valdés, aseguró que las revelaciones del caso 'Club de la construcción' que comprometen al expresidente de la República, Ollanta Humala, le ha causado desazón, porque durante su gestión dijo que no pudo advertir ningún indicio de corrupción.

En declaraciones a RPP Noticias, el extitular del Gabinete Ministerial sostuvo que Humala Tasso debe ser investigado hasta las últimas instancias y que si se comprueba que incurrió en actos de corrupción debe pagar el tiempo en prisión que corresponda.

“Sí me causa una desazón tremenda, porque en la época que me tocó estar en el gobierno, yo no he visto ningún tipo de corrupción. Espero que el presidente Ollanta Humala tenga los argumentos para poder decir que eso es falso, pero en caso se comprobara que es verdad, creo que se ha ganado la prisión como debe ser”, dijo.

Sobre proceso contra Odebrecht

El también exministro del Interior sostuvo que el Estado no estuvo a la altura del proceso contra Odebrecht y debió asesorarse mejor, por lo que consideró necesario tomar otras medidas adicionales como el embargo de sus activos, a fin de que esta empresa no continúe dañando al país.

“El Estado peruano ha debido protegerse mejor, creo que los fiscales han hecho su labor como han podido, pero hemos necesitado pesos pesados, gente de mucha experiencia para hacer frente a ese andamiaje que es Odebrecht”, comentó.

“Tendríamos que pasar a embargar todo lo que tienen ellos para presionar y, de tal manera, que podamos lograr mejores resultados en esta lucha contra la corrupción y que caigan los peses gordos que tienen que caer”, agregó.