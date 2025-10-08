Boluarte atribuye incremento de la delincuencia a "la inmigración ilegal que en Gobiernos pasados no fue derrotada”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Dina Boluarte también afirmó que su Gobierno no se “hace el ciego”, ni evita enfrentar el problema de la delincuencia y la criminalidad. | Fuente: Andina

La presidenta Dina Boluarte se refirió a los constantes ataques contra conductores que se han registrado en el sector transporte. En ese sentido, la mandataria señaló que su Gobierno “comprende la desesperación” de los transportistas y enfatizó que su gestión se encuentra trabajando para hacerle frente a la criminalidad.

“Junto a nuestra Policía Nacional [y] nuestras Fuerzas Armadas seguimos trabajando sin descanso, enfrentando al crimen y lo estamos haciendo con estrategia. Comprendemos la desesperación de nuestros hermanos transportistas y estamos junto a ustedes en su reclamo por un país más seguro”, señaló durante su discurso en la ceremonia por los 204 años de la Marina de Guerra.

En esa misma línea, la jefa de Estado sostuvo que la criminalidad se fortaleció en el país durante los Gobiernos anteriores debido a que se permitió la inmigración ilegal de presuntos delincuentes.

“Esta delincuencia que se ha gestado por décadas y se ha visto fortalecida por la inmigración ilegal que en Gobiernos pasados no fue derrotada, sino más bien abrieron las puertas de nuestras fronteras e ingresaron por doquier personas, delincuentes [y] criminales sin mayor restricción”, indicó.

“Se requiere la unidad de todos los peruanos y la mano firme de las instituciones del orden y de aquellas que imparten justicia para que estos criminales paguen por sus actos y no estén libres en las calles”, acotó.

Boluarte dice que su Gobierno no se “hace el ciego” ante la delincuencia

La presidente Dina Boluarte también afirmó que su Gobierno no se “hace el ciego”, ni evita enfrentar el problema de la delincuencia y la criminalidad, a la que calificó como “nuevo terrorismo”.

“Seguimos en la lucha para vencer los desafíos aún pendientes, la delincuencia común y el nuevo terrorismo que pretenden imponer las bandas criminales a través de la extorsión a nuestros hermanos transportistas, emprendedores y demás peruanos que trabajan honradamente. Nos ponemos al frente, al problema le decimos los vamos a atender, no nos hacemos los ciegos ni los miramos de costado como Gobiernos hicieron antes. Para vencer se necesita más que nunca la unidad de todas las instituciones del Estado y de la sociedad. Trabajando juntos escribiremos una mejor historia para nuestro país y haremos nuestras calles más seguras para nuestras niñas y niños, nuestros estudiantes, nuestros jóvenes, nuestros trabajadores y adultos mayores. No cederemos ante el terror que quiere imponer la delincuencia”, indicó.