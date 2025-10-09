Últimas Noticias
Renovación Popular presentará moción de vacancia contra Dina Boluarte tras atentado armado contra Agua Marina

Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República el 7 de diciembre de 2022 y dejará el cargo el 28 de julio de 2026.
Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República el 7 de diciembre de 2022 y dejará el cargo el 28 de julio de 2026.
Sergio Espinoza

por Sergio Espinoza

·

En diálogo con RPP, el congresista Diego Bazán dijo que lo ocurrido con Agua Marina solo demuestra la ineficacia del Gobierno de Dina Boluarte para enfrentar a la criminalidad organizada.

Renovación Popular presentará una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por el desborde de la criminalidad y tras el reciente atentado que dejó heridos a cuatro integrantes de Agua Marina, informó a RPP el legislador Diego Bazán.

“Lo sucedido anoche demuestra la irresponsabilidad total y, por lo tanto, también incapacidad moral permanente para seguir en el cargo. Decirle a la población que no conteste el teléfono, que no responda los mensajes trae consecuencias como las que ayer sucedió con agua Marina”, declaró.

En desarrollo... 

EP219 | INFORMES | Elecciones 2026: investigaciones por neutralidad electoral del JNE involucran a 78 autoridades

A seis meses de las elecciones generales 2026, El Poder en tus Manos identificó a 78 autoridades en todo el país con investigaciones por presunta vulneración de la neutralidad ante el Jurado Nacional de Elecciones. ¿De quiénes se trata y cuál es el estado de sus procesos? Los detalles en el siguiente informe de Karina Valencia.
