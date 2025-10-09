Renovación Popular presentará moción de vacancia contra Dina Boluarte tras atentado armado contra Agua Marina

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Renovación Popular presentará una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por el desborde de la criminalidad y tras el reciente atentado que dejó heridos a cuatro integrantes de Agua Marina, informó a RPP el legislador Diego Bazán.

“Lo sucedido anoche demuestra la irresponsabilidad total y, por lo tanto, también incapacidad moral permanente para seguir en el cargo. Decirle a la población que no conteste el teléfono, que no responda los mensajes trae consecuencias como las que ayer sucedió con agua Marina”, declaró.

