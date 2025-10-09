Renovación Popular presentará moción de vacancia contra Dina Boluarte tras atentado armado contra Agua Marina

En diálogo con RPP, el congresista Diego Bazán dijo que lo ocurrido con Agua Marina solo demuestra la ineficacia del Gobierno de Dina Boluarte para enfrentar a la criminalidad organizada.
Renovación Popular presentará una moción de vacancia contra la presidenta Dina Boluarte por el desborde de la criminalidad y tras el reciente atentado que dejó heridos a cuatro integrantes de Agua Marina, informó a RPP el legislador Diego Bazán.
“Lo sucedido anoche demuestra la irresponsabilidad total y, por lo tanto, también incapacidad moral permanente para seguir en el cargo. Decirle a la población que no conteste el teléfono, que no responda los mensajes trae consecuencias como las que ayer sucedió con agua Marina”, declaró.
