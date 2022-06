Familiares de Inti y Bryan se reunieron hoy con congresistas y rechazaron informe de Cavero | Fuente: Composición RPP

Quilla Sotelo, hermana de Inti Sotelo, y Óscar Pintado, padre de Bryan Pintado, familiares de las víctimas mortales durante las protestas ciudadanas de 2020, se reunieron hoy con congresistas de la República y rechazaron el informe del parlamentario Alejandro Cavero que recomienda que se archiven las denuncias constitucionales contra Manuel Merino, Ántero Flores-Araoz y Gastón Rodríguez por los hechos referidos.

En una sesión privada con los congresistas Ruth Luque, Edward Málaga, Jorge Marticorena y Sigrid Bazán, los deudos señalaron que dicho informe es "contradictorio" y "omite" pruebas fiscales.

"Este informe es contradictorio. En el mismo párrafo dice Merino, Araoz y Rodríguez desconocían todo lo que estaba pasando en las marchas y la ciudad misma ¿Siendo funcionarios ellos desconocían? [...] Pero líneas más abajo del informe [...] menciona que estaban muy preocupados por la coyuntura que estaba pasando el país en las marchas. Entonces, ¿me quedo con lo de arriba o me quedo con lo de abajo?" cuestionó Quilla Sotelo.

Asimismo, refirió que dicho informe del congresista de Avanza País no toma en cuenta sucesos ocurridos durante las protestas que involucran a funcionarios del gobierno de Merino de Lama.

"No dice que en esa coyuntura el asesor de Manuel Merino llamó y dijo que por favor no transmitan estas marchas, que no las hagan públicas. [...] ¿Por decisión de quién? y ¿por qué no quiso que se hagan públicas? Por que no quería que haya evidencia de lo que estaba pasando y él tenía conocimiento de eso", cuestionó Sotelo.

Abuso de funciones

También señaló que el congresista Cavero estaría "abusando de sus funciones" al recomendar archivar la denuncia contra Merino y los otros dos funcionarios.

"Lo que está haciendo él es usurpar funciones. A él no le competía esto. Acá está blindando y limpiando a Merino y compañía", sostuvo.

Por su parte, Óscar Pintado, señaló que en el informe no se consideraron los resultados de la necropsia realizada a su hijo Bryan.

"A mi hijo le sacaron 10 perdigones de plomo de su cuerpo, que consta en actas de necropsia, igual que a Inti le sacaron [...] Yo no sé de dónde sacan eso de que es un tema aislado, de dónde saca esa versión Cavero [...] y utiliza los mismos argumentos del investigado Merino", sostuvo.

Además, consideró que el informe es "incierto" y que parecía tener como objetivo "allanar el camino" para la impunidad.

Por otro lado, la congresista de Cambio Democrático, Ruth Luque, señaló que, de archivarse las denuncias contra los investigados, se estaría cometiendo el presunto delito de encubrimiento por parte del parlamentario Alejandro Cavero.