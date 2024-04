Fernando Tuesta denuncia que "error" en informe de la Contraloría es base de la denuncia constitucional contra jefe del JNE

El politólogo y especialista en temas electorales, Fernando Tuesta, dijo que la denuncia constitucional contra el jefe del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, por la presunta comisión del delito de colusión agravada —que ha admitida a trámite por la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales (SAC) del Congreso— tiene como “base” un informe erróneo emitido por la Contraloría General de la República.



En una entrevista con Las cosas como son de RPP TV, señaló que solicitó a la Oficina de Control Institucional del JNE —que es parte de la Contraloría— “que corrija ese error”, ya que sí cumplía con el requisito formal especificado en el contrato que le hizo dicho órgano, que exigía una experiencia de tres años en labores o prestación de servicios de asesoría en materia electoral.



“La respuesta fue 'usted no es sujeto de control, sino la institución'. He mandado otra comunicación a una autoridad mayor y me dijeron que 'no existe la figura de la revisión'”, indicó indignado el profesor de la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP).



En el informe de calificación que declara procedente la denuncia constitucional contra Salas Arenas, este es acusado de supuestamente haber contratado irregularmente en el JNE a Fernando Tuesta como consultor y designar también irregularmente a Vicente Sánchez Villanueva, en reemplazo de Jorge Ramírez Vélez, como accesitario en representación de las facultades de Derecho de las universidades privadas.

“He estado en 27 misiones técnicas en toda América Latina”

Tuesta Soldevilla afirmó que el informe de la Controlaría, que lidera actualmente Nelson Shack Yalta, “está mal hecho”. “Acá no está actuando el principio de veracidad y de realidad, que es que yo largamente supero esos tres años que se exigía en el momento de contratación, que es la base para que quieran acusar al presidente del Jurado Nacional de Elecciones”, explicó.



El politólogo recordó que durante cuatro años fue titular de la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE). “Solo ese hecho ya superaba el mínimo exigido”, enfatizó, detallando, además, que entre 2005 y 2021 ha sido miembro de la Comisión Consultiva de la Comisión de Constitución del Congreso, así como jefe de la Misión de Observación de la OEA en la consulta de revocación de mandato en México en 2022.



“He estado en 27 misiones técnicas en toda América Latina”, expresó, a la vez que apuntó que el 5 de mayo viajará a Panamá y el 2 de julio a México como parte de la Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos.



“De los 44 años de vida profesional, casi todo está dedicado a este tema (el electoral) que ha sido parte de mi interés académico y profesional”, remarcó.



El politólogo expresó, además, que el jefe del JNE no contrata al personal, sino la Dirección Central de la referida institución. “Y le quieren atribuir la responsabilidad”, lamentó.

“Yo no soy parte de la investigación, pero sí uno de los afectados. Y tengo derecho a proteger mi imagen personal y profesional", añadió Fernando Tuesta.