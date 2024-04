Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedencia de informe contra presidente del Jurado Nacional de Elecciones

La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente en parte el informe de calificación que plantea una acusación por colusión agravada contra el presidente del Jurado Nacional de Elecciones (JNE), Jorge Luis Salas Arenas, por presuntas irregularidades en la contratación de un consultor.

El grupo de trabajo admitió el documento con 12 votos a favor, 8 en contra y 2 abstenciones. La denuncia señala que Salas Arenas contrató de manera irregular a Fernando Tuesta Soldevilla como consultor, además de buscar una sanción en su contra por la designación de Vicente Sánchez en reemplazo de Jorge Ramírez Vélez, como accesitario en representación de las facultades de Derecho de las universidades privadas.

Al respecto, la presidenta de la Subcomisión, Lady Camones, indicó que el informe fue admitido en parte, pues se desestimó en el extremo del presunto nombramiento, designación, contratación o encargadura o aceptación ilegal del caso en que pudiera haber incurrido el titular del JNE al designar a Ramírez Vélez.

Trámite del informe

Indicó también que la denuncia presentada por la parlamentaria Rosselli Amuruz (Avanza País) se señalaba que la contratación de Fernando Tuesta no cumplía con los requisitos y que los montos superaban los de las contrataciones directas. Precisó que la procedencia del informe no significa que este haya sido aprobado.

“Se ha considerado declarar procedente en ese extremo y aquí ojo hay que precisar que este informe de calificación evalúa si se cumplen o no con los requisitos de forma, no se refiere a un pronunciamiento si efectivamente existe o no una infracción, eso ya se dilucidará en el proceso mismo de la investigación”, dijo.

Sostuvo también que se le notificará y que contará con la oportunidad para ejercer su defensa. Sin embargo, dijo que la Subcomisión mantiene su postura respecto de que Salas Arenas, como titular de una entidad del Sistema Electoral debe ser considerado como aforado.

Explicó, en ese sentido, que ahora el informe será remitido a la Comisión Permanente del Legislativo, que, en caso de aprobarlo, lo regresa a la Subcomisión donde se designará a un legislador para que evalúe un informe final respecto de la acusación al presidente del Jurado Nacional de Elecciones.