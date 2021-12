Fiscal Tello: "El caso Provías ya tiene investigación iniciada y hasta el momento no hay vinculación del presidente"

Fiscal Omar Tello. | Fuente: Andina





El fiscal coordinador de las Fiscalías Anticorrupción, Omar Tello, indicó que se ha abierto una investigación sobre el caso Provías, en relación a la selección que ganó el Consorcio Puente Tarata III, vinculado a la asesora Karelim López, quien visitó la casa en Breña donde se encontraba el mandatario Pedro Castillo. En conversación con RPP Noticias, afirmó que hasta el momento no hay vinculación del presidente Castillo.

En relación a las reuniones que mantuvo el mandatario Pedro Castillo en la casa de Breña, Tello dijo que si bien son irregulares no implican en sí mismas la comisión de un delito.



"Nosotros investigamos la comisión de delitos y va asociado a establecer que existan hechos delictivos, en lo que corresponde a subsistema de delitos de corrupción. Tenemos la imagen de irregular de algunas reuniones que no debieran darse, pero este criterio no implica la comisión en sí mismo de un delito. No quiero decir que no exista nada, tendríamos que tener primero la comisión de un delito. Eso, tal como está, es una reunión", dijo en RPP.



Según el fiscal Tello, la fiscalía que coordina interviene, porque “previamente ha establecido un hecho delictivo, colusión entre proveedor y un funcionario, que lo tenemos plasmado como, por ejemplo, una sobrevaloración con un servicio u obra”.



Caso Provías



El fiscal Omar Tello indicó que el caso Provías ya tiene investigación iniciada. “La doctora Karla Zecenarro ya ha iniciado investigación, ha hecho incautación, ha verificado documentación y está tomando declaraciones, respecto a ese hecho concreto. Pero hasta el momento de la investigación que viene realizando, no hay vinculación del señor presidente. En una investigación no se puede descartar de que pudiera involucrar a otras personas”, dijo.



El Consorcio Puente Tarata III, integrado por las empresas Tableros y Puentes, H. B. Estructuras Metálicas y Termirex, ganó un contrato de licitación en Provías Descentralizado, del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, por 232,5 millones de soles.



El diario El Comercio y el programa dominical Cuarto Poder informaron que la buena pro coincidió en el tiempo en el que Karelim López, empresaria vinculada al consorcio, visitó Palacio de Gobierno, así como la casa de Breña, donde supuestamente mantuvo una reunión con el presidente Pedro Castillo.



