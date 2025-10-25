Fuerza Popular no participará en CADE Ejecutivos 2025 porque aún no definen candidaturas a Elecciones 2026

Fuerza Popular informó que no participará en el bloque electoral de la Conferencia Anual de Ejecutivos (CADE) 2025, evento previsto para el próximo 6 de noviembre en el Centro de Convenciones de Lima.

A través de una carta dirigida al comité organizador de IPAE Acción Empresarial y CADE Ejecutivos 2025, la agrupación política agradeció la invitación, pero señaló que no podrán asistir en esta ocasión por complicaciones de agenda de “quienes eventualmente podrían postular a la Presidencia de la República”.

Además, indicó que su proceso interno de definición de candidaturas “aún se encuentra en curso”, lo que dificulta comprometer “una presencia que represente formalmente a quien resulte finalmente candidato (a)”.

“En cada recorrido por el Perú reafirmamos nuestro respaldo a los empresarios y emprendedores que, pese a la inestabilidad política, se levantan cada día para sacar adelante el país”, se leen en la misiva.

Asimismo, subrayó que, más allá de contar con una macroeconomía sólida, la “estabilidad política y la seguridad jurídica” constituyen “las verdaderas fuentes de crecimiento para cualquier negocio”.

Finalmente, Fuerza Popular reconoció la iniciativa de CADE Ejecutivos para “promover espacios de diálogo sobre los grandes desafíos del país” y manifestó su disposición para “evaluar futuras invitaciones” en formatos “que aseguren las condiciones antes referidas”.