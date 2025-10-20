Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Señal en vivo:
RPP TV
RADIO

Keiko Fujimori: Fuerza Popular evaluará denunciar a los fiscales Pérez y Vela tras archivarse el caso 'Cócteles' [VIDEO]

Fuerza Popular evaluará denunciar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela
Fuerza Popular evaluará denunciar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela | Fuente: Captura de video
Pedro Luis Ramos Martinez

por Pedro Luis Ramos Martinez

·

La lideresa de Fuerza Popular saludó que el TC archivara la investigación sobre supuestos aportes irregulares a través de un fallo que corrige "errores y arbitrariedades". En ese sentido, enfatizó que los demás acusados están en su derecho de acusar a los fiscales.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!
Keiko Fujimori anuncia que Fuerza Popular evaluará denunciar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela
Keiko Fujimori anuncia que Fuerza Popular evaluará denunciar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela | Fuente: RPP

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció este lunes que su partido evaluará presentar una denuncia contra los fiscales que llevaron a cabo el caso 'Cócteles', José Domingo Pérez y Rafael Vela, luego de que la investigación se archivara hoy por parte del Tribunal Constitucional al considerar que se vulneró el principio de legalidad y el derecho "a un plazo razonable en la administración de justicia". 

"Si es que yo voy a denunciar a los fiscales... yo no. Yo he tomado esa decisión personalmente. El partido político lo va a evaluar y los más de 40 acusados que hemos pasado este calvario están en todo el derecho de hacerlo", manifestó en conferencia de prensa. 

Fujimori lamentó que se use la justicia para perseguir políticamente y aseveró que "lo siguen haciendo". En tal sentido, señaló que el fallo del TC corrige errores y arbitrariedades.

"Lo que nosotros esperamos es que las instituciones, el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes impartan justicia, hagan lo propio y no mirando colores políticos como lo han estado haciendo hasta ahora", añadió.

La ex candidata presidencial reiteró que los aportes a sus campañas presidenciales no provinieron de Odebrecht sino de "grandes empresarios de prestigio peruanos". 

Keiko Fujimori también aprovechó la conferencia de prensa para agradecer a todos los que se quedaron a su lado y la apoyaron durante todos los años que duró la investigación. Con respecto a una nueva candidatura presidencial, aclaró que eso lo definirá en los próximos días.

El poder en tus manos

EP220 | INFORMES | Elecciones 2026: Agrupaciones políticas definirán a sus candidatos con menos de 10 delegados

Las agrupaciones políticas se preparan para elegir a sus candidatos que los representarán en las elecciones generales del 2026, sin embargo, hoy conocemos que no solo la mayoría los elegirá con el voto de delegados, sino que, además, lo harán con un número muy reducido de estos representantes. Sepa de qué agrupaciones son en el siguiente informe de Maricarmen Chinchay, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Keiko Fujimori Tribunal Constitucional Fuerza Popular Videos más vistos

RPP TV

En Vivo

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA