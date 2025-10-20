Keiko Fujimori: Fuerza Popular evaluará denunciar a los fiscales Pérez y Vela tras archivarse el caso 'Cócteles' [VIDEO]

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Keiko Fujimori anuncia que Fuerza Popular evaluará denunciar a los fiscales José Domingo Pérez y Rafael Vela | Fuente: RPP

La lideresa de Fuerza Popular, Keiko Fujimori, anunció este lunes que su partido evaluará presentar una denuncia contra los fiscales que llevaron a cabo el caso 'Cócteles', José Domingo Pérez y Rafael Vela, luego de que la investigación se archivara hoy por parte del Tribunal Constitucional al considerar que se vulneró el principio de legalidad y el derecho "a un plazo razonable en la administración de justicia".

"Si es que yo voy a denunciar a los fiscales... yo no. Yo he tomado esa decisión personalmente. El partido político lo va a evaluar y los más de 40 acusados que hemos pasado este calvario están en todo el derecho de hacerlo", manifestó en conferencia de prensa.

Fujimori lamentó que se use la justicia para perseguir políticamente y aseveró que "lo siguen haciendo". En tal sentido, señaló que el fallo del TC corrige errores y arbitrariedades.

"Lo que nosotros esperamos es que las instituciones, el Ministerio Público y el Poder Judicial, quienes impartan justicia, hagan lo propio y no mirando colores políticos como lo han estado haciendo hasta ahora", añadió.

La ex candidata presidencial reiteró que los aportes a sus campañas presidenciales no provinieron de Odebrecht sino de "grandes empresarios de prestigio peruanos".

Keiko Fujimori también aprovechó la conferencia de prensa para agradecer a todos los que se quedaron a su lado y la apoyaron durante todos los años que duró la investigación. Con respecto a una nueva candidatura presidencial, aclaró que eso lo definirá en los próximos días.