El alcalde se refirió sobre las encuestas que lo colocan como opción para la presidencia. | Fuente: RPP

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, se pronunció tras su ruptura con la actriz Vanessa Terkes. El burgomaestre señaló que seguirá concentrado en el trabajo que viene realizando ya que los cambios que viene realizando en el distrito "no pueden parar".

"La Victoria no puede parar, tengo que continuar y se están viendo los resultados", señaló Forsyth. El alcalde apuntó que labor demanda cerca de 16 horas al día y que eso pudo afectar su relación con la actriz, quienes anunciaron su ruptura hace apenas una semana.

Forsyth, que apuntó que tenía la esperanza de formar una familia, se refirió sobre las encuestas que lo colocan como candidato para la presidencia. Sobreo ello, respondió que "mantiene los pies sobre la tierra".

"No me puedo desubicar. Ya lo viví antes cuando era jugador ahora estoy por debajo, ganando incluso bastante menos, pero no me puedo agrandar", explicó. Forsyth indicó además que quienes lo colocan como candidato es porque reconocen el trabajo que viene realizando en la comuna.

Entre los trabajos que viene realizando, el alcalde mencionó que próximamente se realizará la Feria Laboral el cual ayudará a conseguir empleos a quienes lo necesiten "especialmente en una zona de tanta demanda laboral como Gamarra", señaló.