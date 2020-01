El alcalde de La Victoria se pronunció sobre la investigación que inició la comuna contra Susel Paredes. | Fuente: Andina

El alcalde de La Victoria, George Forsyth, expresó este miércoles su respaldo a Susel Paredes, contra quien la comuna de esa jurisdicción abrió una investigación por resolución del Jurado Electoral Especial de Lima Oeste 2, debido a unas declaraciones que brindó cuando aún era funcionaria de ese municipio.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter, Forstyh sostuvo que coincidía con Paredes respecto del derecho a la libre expresión. Además, criticó la investigación contra Paredes, la cual consideró como una pérdida de tiempo.

“Coincido plenamente con mi amiga Susel Paredes, en el sentido que todos tenemos derecho a expresarnos libremente y le reitero mi respaldo. Queda evidenciado también que muchas veces el Estado actúa de espaldas a la realidad y contribuye a la pérdida de tiempo en investigaciones que de por sí no tienen ningún sentido”, dijo.

Coincide con declaraciones

Forsyth también aseguró que coincide mucho con las declaraciones que dio Paredes a Nada está dicho de RPP Noticias, donde criticó a la entonces candidata al Congreso, Rosa Bartra, por asegurar que existe el “comunismo Vizcarrista”.

"La señora Rosa Bartra tiene que leer historia del Perú; no puede seguir haciendo política en este mar de ignorancia en el que se encuentra”, dijo entonces.

Pronunciamiento de Paredes

Paredes se pronunció sobre el proceso que le inició la Municipalidad de La Victoria y dijo sentirse muy dolida. Sin embargo, aseguró que se defenderá con rigurosidad ante esta medida en su contra.

“Lo que me duele es que ellos han hecho los informes para hacerme esta demanda cuando estaban conversando conmigo y después yo recibo el jueves esa notificación en mi departamento. Eso me duele porque conozco a estas personas, me he llevado muy bien con todos”, dijo.

“Han sido muy rigurosos con la ley en ese sentido y yo voy a ser muy rigurosa con la ley para defenderme, porque este tipo de interpretaciones de la ley amordaza a quienes somos funcionarios públicos”, agregó.

...derecho a expresarnos libremente y le reitero mi respaldo.



Queda evidenciado también que muchas veces el Estado actúa de espaldas a la realidad y contribuye a la pérdida de tiempo en investigaciones que de por sí no tienen ningún sentido. — George Forsyth (@George_Forsyth) January 29, 2020