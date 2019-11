Susel Paredes explicó las razones de su salida de la lista al Congreso de Somos Perú. | Fuente: RPP Noticias

“Terrible. Que el dueño de un banco no bancarice no es una paradoja; es una conchudez”, dijo la gerente de fiscalización de La Victoria, Susel Paredes, en relación al testimonio del presidente del Directorio de Credicorp Ltd., Dionisio Romero Paoletti, quien reveló al fiscal José Domingo Pérez haber entregado 3.65 millones de dólares en efectivo a la campaña del 2011 de Keiko Fujimori.

Paredes explicó que es necesario investigar a los candidatos y funcionarios públicos, puesto que es probable que entre ellos se camuflen “representantes de la minería ilegal, representantes de la tala ilegal y del narcotráfico”. “No serán ellos mismos, buscarán entre ellos al que no está procesado”, comentó.

Por otro lado, la activista por los derechos de la comunidad LGTBIQ+ habló sobre su decisión de no postularse al Congreso de la República de la mano de Somos Perú, debido a “sus convicciones políticas”, pues la lista tenía a algunos candidatos cuya trayectoria considera cuestionable.

“El señor Masías tenía un tema por el racismo y la homofobia. Yo le pedí al partido si había alguna posibilidad de que no esté, pero como él es militante y es parte del partido, no había ninguna posibilidad. Empezamos a investigar y encontramos a este señor fujimorista, Mendieta. Ya para mí que fuera fujimorista era un tema bien grave. Fue el colmo cuando salió el reportaje en donde dicen que era testaferro de Orellana. (…) Hay cosas con las que no se puede, y yo creo que podía entrar. La política está llena de gestos”, aseguró en declaraciones el programa “Nada Está Dicho”.

Finalmente, Paredes reveló que tanto el Partido Morado como el Frente Amplio le propusieron postular al Parlamento con ellos. Su negativa surgió porque se considera “una mujer de palabra”, y ya había aceptado lanzarse con Somos Perú.