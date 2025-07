Gerenta de Servir: El MEF se encargó de fijar el monto para el aumento salarial de la presidenta de la República

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Mariella Herrera, gerenta la Autoridad del Servicio Civil (Servir), indicó este lunes que dicha entidad autónoma del Estado no estableció el monto para el aumento de sueldo de la presidente de la República, el cual asciende a S/ 35 568, sino que fue el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) el sector que fijó dicha cifra.

Según indicó en Prueba de fuego, de RPP TV, esa es la ruta establecida en la Ley de Servicio Civil, que faculta al MEF a determinar los sueldos de los funcionarios que se adecúen a esa norma. Añadió que el incremento de sueldo del presidente de la República es parte de un proceso de ordenamiento para que las entidades del Poder Ejecutivo pasen al régimen del servicio civil.

“La aprobación del cuadro de puestos de la entidad sí pasa por Servir y es aprobado por el Consejo Directivo de Servir, previa opinión de Servir y del Ministerio de Economía y Finanzas. En el cuadro de puestos de la entidad no se determina el monto de los funcionarios (…) esto es una competencia y excluyente del Ministerio de Economía y Finanzas”, dijo.

“La misma Ley del Servicio Civil ha establecido el mecanismo, que es a través de un decreto supremo aprobado por el Consejo de Ministros (…). Nosotros no hemos puesto el monto, lo que pasa es que tiene que identificarse por un lado el procedimiento de la implementación del Servicio Civil, que es lo que he comentado previamente y por otro lado está el monto de la compensación de los funcionarios que sigue el procedimiento”, indicó.

Respuestas ante el Congreso

En esa línea, la funcionaria explicó que el incremento salarial ha seguido “el procedimiento adecuado” y contó con la “habilitación legal respectiva”. Asimismo, sostuvo que esperan explicar ello ante la Comisión de Fiscalización del Congreso de la República, que citó al presidente de Servir, Guillermo Valdivieso, para que dé cuenta sobre los criterios seguidos para esta medida.

“Entiendo que van a haber preguntas vinculadas con cómo se ha definido la compensación económica y nuevamente señalo la ruta está establecida por la Ley de Servicio Civil, que no es de ahora, es una ley que está vigente desde 2013”, sostuvo.

“No corresponde que Servir se pronuncie sobre el monto y no corresponde que Servir ponga un monto, porque como señalo dentro de las competencias, eso está a cargo del Ministerio de Economía y Finanzas”, agregó Herrrera, quien indicó también que el presidente de Servir no pudo acudir a la citación del grupo de trabajo parlamentario del pasado 4 de julio, pero que se está coordinando la reprogramación de su asistencia.

La gerenta de Servir explicó también que, si bien este proceso para incremento está en curso desde 2013, los presidentes que estuvieron desde entonces no pudieron acogerse a un aumento, debido a que entonces no estaban dadas las condiciones y desde el Poder Ejecutivo no se habían presentado los cuadros de puestos para su ordenamiento en la norma.

Incremento salarial

El Consejo de Ministros aprobó el pasado miércoles el aumento de sueldo del presidente de la República a 35 568 soles, en cumplimiento del artículo 23 de la Ley de Presupuesto aprobada en 2024.

Así lo informó el ministro de Economía y Finanzas, Raúl Pérez Reyes, quien también señaló que este aumento se da en atención a una resolución de la Presidencia de Servir, así como la Ley de Servicio Civil respecto de la remuneración del presidente de la República.

El representante del Ejecutivo justificó este aumento al indicar que se comparó el sueldo actual del presidente, 15 600 soles, a los salarios en dólares de los mandatarios de otros 12 países de América Latina, así como el sueldo que reciben actualmente los ministros y viceministros.

“Se ha establecido una metodología que hace una comparación de los salarios en dólares de los presidentes de la República de 12 países de América Latina. En función de esta comparación en dólares corregidos por paridad de poder adquisitivo y conjuntamente también tomando en cuenta los ingresos más altos en el Poder Ejecutivo, básicamente, ministros y viceministros, se hace una proyección también de lo que sería el puesto que debería ocupar alguien encima de un ministro, que en este caso sería la presidenta de la República”, dijo.

“El promedio ponderado de los sueldos de 12 presidentes y esta proyección extensión de los cargos en el Poder Ejecutivo es que se ha hecho una comparación y resultado de ello surge el valor que ha sido aprobado hoy en un decreto supremo de 35 568 soles mensuales”, agregó.