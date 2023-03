El premier Alberto Otárola sostuvo que la entidad “va a preparar al Perú” para mitigar los efectos de futuros fenómenos naturales. | Fuente: Andina

La presidenta de la República, Dina Boluarte, anunció el lunes que su gestión presentará al Congreso un proyecto de ley que establece la creación de la Autoridad Nacional de Infraestructura. A un día del anuncio de la mandataria, el premier Alberto Otárola explicó de qué se trata esta institución y cuáles serán sus principales funciones.

En declaraciones a los medios de comunicación, Otárola dijo que esta entidad reemplazará a la Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) – creada para atender el desastre causado por el Fenómeno del Niño Costero en 2017 – tras los estragos que ha causado el ciclón Yaku en las regiones del norte del país, como Lambayeque, Piura y Tumbes, zonas que padecen por las lluvias intensas y los desbordes de los ríos.

“No va a ser una nueva entidad, va a reemplazar, va a ser fusión por absorción de Reconstrucción con Cambios”, detalló.

El jefe del Gabinete Ministerial precisó que la ARCC, en sus seis años de funcionamiento, no ha priorizado las obras preventivas para evitar las imágenes que deja el paso del ciclón Yaku: viviendas inundadas y centros poblados aislados. Para Otárola, esta institución “ha puesto la carreta por delante de los caballos”.

“Durante seis años, [ARCC] se ha dedicado a construir infraestructura social-básica, como colegios, postas médicas y hospitales, que eran necesarios para el país, pero no se dedicó a lo principal, que eran las tareas de prevención y el trabajo en las cuencas”, precisó.

¿Qué priorizará la Autoridad Nacional de Infraestructura?

Así, el primer ministro señaló que, de aprobarse su creación desde el Parlamento, la Autoridad Nacional de Infraestructura se encargará de impulsar las obras emblemáticas que se necesitan en el país y prevenir también los efectos adversos de los fenómenos naturales.

“Vamos a proponer a la Autoridad Nacional de Infraestructura, que va a ser una entidad que se va a encargar de las obras emblemáticas para resolver todo este tema; por ejemplo, la cuenca del río del Rímac tiene que tratarse en toda su dimensión, al igual que el río La Leche (Lambayeque), que tiene que tener un desfogue”, indicó.

“Este año, esta institución va a preparar al Perú para afrontar estos fenómenos naturales”, agregó.

Otárola también indicó que la entidad replicará el convenio Gobierno a Gobierno que aplicó la ARCC para ejecutar obras en sus seis años de gestión.

Consultado si es que la Autoridad Nacional de Infraestructura es un paso previo para la creación de una nueva cartera ministerial, el premier dejó abierta esa posibilidad; sin embargo, reiteró la necesidad de “corregir errores, enfocar aciertos… y resolver la vía que va hacia el centro y la descolmatación de ríos” para mitigar los estragos de la naturaleza.

¿Reconstrucción con Cambios ha fracasado?

De acuerdo con el contralor general de la República, Nelson Shack, el proceso de la Reconstrucción con Cambios, en general, ha fracasado por varias razones. Una de ellas, indicó, es que la ARCC se creó en un primer momento como una autoridad que coordina y financia; sin embargo, para coordinar está la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y para financiar está el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF).

"No tenían por qué crear una unidad así. Dado que el diagnóstico es que no hay capacidades de ejecución de obras grandes y complejas en los proyectos de los gobiernos regionales y locales, lo que necesitas no es un coordinador o un financiador, necesitas un ejecutor. Y ese ejecutor recién se volvió como al año 2020, a través de los convenios de Gobierno a Gobierno", consideró Shack en Ampliación de Noticias.

Asimismo, el titular de la Contraloría reiteró que la ARCC ha fracasado "no porque no han gastado", sino porque se ha trabajado en la reconstrucción de colegios y hospitales, dejando de lado los problemas integrales en el manejo de cuencas. "En eso prácticamente no se ha avanzado nada. Por ejemplo, el tema de defensas ribereñas, el tema de represas, el tema de la reforestación", mencionó.

Por eso, Shack saludó el proyecto del Poder Ejecutivo al decir que es “una buena idea”; pero consideró que se debió "ir más allá", ya que es necesario centralizar las capacidades de distintas oficinas para poder hacer infraestructura de manera célere, correcta y transparente.

"En ese sentido, he creído la necesidad de crear -quizás sobre la base de la oficina de la Reconstrucción con Cambios- un Ministerio de Infraestructura que tenga operaciones a nivel nacional, pero que concentre el Pronis, el Pronied y algunos de los proyectos grandes sobre la base de vivienda y transporte”, sentenció.