A dos años del intento del golpe de Estado, Alejandro Salas dice que Dina Boluarte es presidenta “porque siempre lo tuvo calculado”

Todas las noticias en tu celular ¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

Lima Alejandro Salas dice que Dina Boluarte es presidenta “porque siempre lo tuvo calculado”

Un día como hoy, hace dos años, el entonces presidente Pedro Castillo dio un sorpresivo mensaje a la Nación en el que anunciaba la disolución arbitraria del Congreso y la reorganización del sistema de administración de justicia. Su intentona golpista le costó la destitución del cargo, que ahora ocupa Dina Boluarte.

A dos años de aquel 7 de diciembre, el exministro de Trabajo y Promoción del Empleo, Alejandro Salas, dio detalles de lo que fueron los días previos a aquel 7 de diciembre.

En Ampliación de Noticias, Salas recordó que ese día se discutiría la tercera moción de vacancia presidencial contra Castillo Terrones, por lo que un día antes se ultimaron detalles de la presentación del entonces presidente ante el Congreso y su despliegue desde el Palacio de Gobierno.

Por eso, insistió en que fue sorpresivo que el profesor chotano saliera en la televisión pública y anunciara el cierre del Congreso.

“Para nosotros, el día 7 fue una absoluta sorpresa. Cuando entramos, nos encontramos en alguna parte del Palacio de Gobierno y era el salón Quiñones, pegado al salón Grau, algunos ministros que íbamos llegando y de un momento a otro irrumpe el mensaje de la Nación”, relató.

Alejandro Salas arremete contra Dina Boluarte

En ese sentido, Alejandro Salas reveló también que, semanas antes del 7 de diciembre, Pedro Castillo convocó al Gabinete Ministerial -en el que también estaba Dina Boluarte como ministra de Desarrollo e Inclusión Social-, en el marco de los pedidos de destitución presidencial que surgían desde el Congreso.

“Dina Boluarte le agradece al presidente el hecho de haberla convocado, le dice ‘gracias por haberme convocado esta reunión, ya que usted no me convoca mucho’”, indicó.

Salas complementó que, en ese momento, le dijo a Boluarte Zegarra que le alcanzaría una carta para que suscriba que renunciaría a la vicepresidencia ante una eventual vacancia de Pedro Castillo. Sin embargo, no reveló si la ahora presidenta firmó la misiva, aunque la historia ya es sabida: Dina Boluarte asumió la Presidencia de la República y hoy cumple dos años en el poder, mientras que el maestro chotano cumple prisión preventiva en el penal de Barbadillo.

“Le digo: ‘Bueno, señora vicepresidenta, ya que usted está demostrando la lealtad una vez más su sumisión al presidente permítame traerle una carta para que usted renuncie al cargo de vicepresidenta con cargo a la vacancia por parte del Congreso”, apuntó.

Por eso, Alejandro Salas alegó que Dina Boluarte siempre “tuvo calculado” llegar al sillón presidencial.

“Ella no puede hablar de un talante democrático, o sea, no está ahí por un talante; ella no es presidenta por un talante democrático, ella es presidenta porque siempre lo tuvo calculado”, finiquitó.

Entrevistas ADN Zamir Villaverde insiste en que hubo conversaciones con presidente del JNE para favorecer a Pedro Castillo el 2021 El empresario investigado por los presuntos actos de corrupción durante el gobierno de Pedro Castillo, ratificó sus afirmaciones del 2022 sobre supuestas conversaciones con el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Jorge Salas Arenas, para favorecer al entonces candidato presidencial en las impugnaciones tras la segunda vuelta de los comicios del 2021.Villaverde dijo que habían dos grupos con el mismo objetivo: uno dirigido por Pedro Castillo y otro de Perú Libre, donde habría participado Dina Boluarte, según el testimonio de Salatiel Marrufo. Sin embargo, Zamir Villaverde dijo no haber visto a la ahora mandataria. Leer más Entrevistas ADN Zamir Villaverde insiste en que hubo conversaciones con presidente del JNE para favorecer a Pedro Castillo el 2021