Guido Bellido en contra de replicar el ‘Modelo Bukele’ en Perú: “Hay que trabajar en un plan genuino para el país”

Lima Guido Bellido en contra de replicar “Plan Bukele” en Perú: “Hay que trabajar en un plan genuino para el país”

El congresista y vocero de la bancada de Perú Bicentenario, Guido Bellido, se mostró en contra de replicar en el país las acciones emprendidas por la gestión del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, para combatir el crimen organizado en la nación centroamericana.

En Ampliación de Noticias, el legislador afirmó que el Gobierno peruano debe trabajar en “un plan genuino” que se adapte a las características y a la situación del país, que también afronta el desborde de la inseguridad ciudadana.

Bellido Ugarte, quien fue jefe del Gabinete en la gestión de Pedro Castillo (2021-2022), afirmó que en el Perú existen especialistas para ejecutar un plan netamente peruano, por lo que cuestionó el intento de copiar el modelo salvadoreño.

“Hay que trabajar un plan genuino para nuestro país. Para eso tenemos especialistas y unidades en la Policía Nacional. Tenemos todo un equipo, no necesitamos copiar ningún modelo, porque cuando decimos queremos implementar un ‘modelo Bukele’ estamos diciendo que no tenemos un plan. Y eso no es de buen gusto, primero, para el país y sus ciudadanos”, declaró.

“Ningún ciudadano quiere saber que sus autoridades no tienen un plan. Tenemos condiciones genuinas y sobre eso tenemos que trabajar”, agregó.

Alberto Otárola anuncia el ‘Plan Boluarte’ para combatir inseguridad ciudadana

Justamente, el presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció esta semana que el Poder Ejecutivo busca implementar el denominado “Plan Boluarte”, en alusión al “Plan Bukele”.

El titular de la PCM afirmó que el plan del Gobierno respeta la Constitución y no se compara con ninguno otro en Latinoamérica, pues toma en cuenta todas las particularidades del país.

“El 'Plan Boluarte' para la inseguridad ciudadana tiene tres componentes que son esenciales, el primero el de la prevención, el segundo es la lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico y el tercero es el fortalecimiento de la Policía como institución que dirige toda esta política de seguridad”, explicó sin dar más detalles.