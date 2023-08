"Se trata de un plan ideado anteayer": Las reacciones en el Congreso al 'Plan Boluarte' anunciado por Otárola

El presidente del Consejo de Ministros, Alberto Otárola, anunció ayer, martes, que el Gobierno busca implementar el 'Plan Boluarte' contra la inseguridad ciudadana en el país, en una alusión al llamado 'Plan Bukele' que se aplica en El Salvador contra las pandillas y que es motivo de debate en los últimos días sobre la pernitencia de su ejecución en el Perú.

El titular de la PCM, afirmó que el plan del Gobierno respeta la Constitución y no se compara con ninguno otro en Latinoamérica, pues toma en cuenta todas las particularidades del país.

“El 'Plan Boluarte' para la inseguridad ciudadana tiene tres componentes que son esenciales, el primero el de la prevención, el segundo es la lucha frontal contra el crimen organizado y el narcotráfico y el tercero es el fortalecimiento de la Policía como institución que dirige toda esta política de seguridad”, dijo sin abundar en más detalles.

“Este plan ha sido preparado con la Constitución en la mano y no trata de compararse con ningún otro plan, porque la realidad de Perú es distinta a la de otro país. Lo que sí queremos de manera directa es obtener resultados inmediatos para solucionar este problema o amenguarlo este año y recobrar la confianza ciudadana en sus instituciones”, añadió.

Congresistas de varias bancadas reaccionaron a este anuncio, en la mayoría de casos manifestando desconocimiento sobre las especificaciones y alcance de esta propuesta.

Plan Boluarte, "un plan ideado anteayer"

Por ejemplo, el parlamentario Alejandro Muñante (Renovación Popular) dijo a RPP Noticias que espera "conocer a la brevedad posible el 'Plan Boluarte' [...] porque la verdad es que necesitamos un rumbo, una hoja de ruta como país para saber hacia donde vamos".

"No podemos esperar que cada organismo, que cada poder del Estado dispare por su lado, esperando que con eso podamos realmente erradicar o mitigar la inseguridad ciudadana. Necesitamos concertar, articular entre todos los poderes y organismos un plan [...] y para eso es necesario una reunión, para que las iniciativas no provengan de la buena voluntad de cada organismo, sino que provengan de un plan concertado", manifestó.

Congreso Alejandro Muñante se pronunció sobre la propuesta del 'Plan Boluarte'

Carlos Anderson, congresista no agrupado, se mostró más crítico e incluso irónico con el plan anunciado por Otárola. El parlamentario sugirió que se trata de una improvisación del Ejecutivo.

"Se trata de un plan ideado anteayer, diseñado para ganarse alguito de la popularidad internacional del 'Plan Bukele'. De lo que se trata es de dar la impresión de que se está haciendo algo y que se tiene todo perfectamente controlado", cuestionó.

"'No contaban con mi astucia', parece decir el señor Otárola; pero en vista de la enorme ineficacia de este Gobierno para resolver temas -incluso infinitamente menos complejos, como pudo ser el reciente brote del dengue, el destrabe de obras paralizadas, impulsar el crecimiento económico, etc.- será necesario que la ciudadanía esté atenta y le tome la placa a esta nueva promesa del gobierno de la señora Boluarte, no vaya a ser que después nos quieran cantar: 'Un fracaso más que importa'", manifestó.

Congreso Carlos Anderson ironizó sobre el anuncio del 'Plan Boluarte'

"No sabemos de que se trata" el 'Plan Boluarte'

Desde el fujimorismo, Patricia Juárez (Fuerza Popular) dijo que en la Comisión Constitución a la que asistió Otárola no se hizo "ninguna alusión al ´Plan Boluarte', por lo que calificó su anuncio como un "lema imaginativo" del que no se sabe de qué trata.

"Creo que ha sido parte de un lema imaginativo de decir que no hay 'Plan Bukele', sino un 'Plan Boluarte'. No sabemos de qué se trata, pero una de las cosas fundamentales que le pedí al presidente del Consejo de Ministros es que nos expliquen a los peruanos cuál es el plan que tenemos como país contra la inseguridad", dijo en declaraciones a Canal N.

La congresista de Fuerza Popular recordó que la percepción de inseguridad en el país "es altísima" y que esta se debe a que "no sabemos que hace el Estado por nosotros".

"Es importante que un plan en materia de seguridad ciudadana sea puesto en conocimiento de todos", acotó.

Por su parte, Margot Palacios, de la bancada de Perú Libre, señaló que el 'Plan Boluarte' es un pretexto para endurecer la represión contra quienes se manifiestan contra el Gobierno.

"El Perú no necesita ningún "Plan Bukele" que pretende resolver el problema de la inseguridad y la delincuencia sin atacar los factores estructurales que afectan a su país. Tampoco un Plan Boluarte, que sería el pretexto perfecto para el endurecimiento de las represiones, detenciones, arbitrarias y ejecuciones de peruanos que protestan contra el regimen Boluarte", dijo en Twitter.