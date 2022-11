Gustavo Bobbio sobre Vladimir Cerrón y Richard Rojas: “Es falso que habrían recibido dinero de la DINI” | Fuente: RPP Noticias

El jefe de asesores de la Dirección Nacional de Inteligencia (DINI), Gustavo Bobbio, negó que la institución haya pagado alrededor de 40 mil soles a Vladimir Cerrón y Richard Rojas como colaboradores.

"Totalmente falso, no existe [el pago] en absoluto. Es simplemente un infundio que han lanzado y que uno no debe mostrar su inocencia, sino que ellos tienen que mostrar su culpabilidad", declaró en RPP TV.

En esa línea, sostuvo que se conocen los montos que se pagan y que nadie recibe un promedio de 40 mil soles. Agregó que el Órgano de Control Interno, a través de Contraloría, fiscaliza los pagos y que los encargados son el jefe de la DINI, el jefe de inteligencia, el jefe de contrainteligencia y el gabinete de asesores que él preside.

"El gasto de los colaboradores de inteligencia lo ve el almirante Sotomayor, el gasto de los colaboradores de contrainteligencia lo ve Abel, el equipo verifica estos gastos es el jefe de Asesoría Jurídica, uno de ellos y lo presido yo", sostuvo en Todo se Sabe.

Añadió que verifica entre uno a tres colaboradores para determinar si se han realizado los pagos. En ese marco, reiteró que no se han pagado a Cerrón o Rojas, pero que "hipotéticamente podrían ser personas allegadas" a ambos.

Señaló que no se ha entregado 40 000 soles a ningún colaborador y que los montos entregados son muy inferiores, aunque dijo que no se puede precisar los pagos, pues sería incurrir en infidencia.

Bobbio dijo que los pagos a los colaboradores correspoden a un plan de inteligencia para enfrentar las amenazas como el narcotráfico, crimen organizado o terrorismo. Señaló que con reportes de inteligencia —sea de la Marina, Ejército o PNP— verifican que existan los colaboradores.



Sobre Latorre y Barrantes

En relación al jefe de la DINI, José Luis Fernández de Latorre, Bobbio dijo que sí tiene las cualidades para ocupar dicho, y calificó las denuncias contra dichoi funcionario como "calumnias".

"Yo no puedo decir exactamente cada una de las denuncias, pero sí esto frente a cámaras: a mí no me pone Pedro [Castillo] en la DINI, a mi un técnico me llama", dijo en relación a cómo logró reunirse con de Latorre para ser jefe de asesores de la DINI

Por su parte, señaló de forma breve que tampoco conoce al general Wilson Barrantes, quien reveló a RPP que Bruno Pacheco le solicitó 200 mil soles para ocupar la jefatura de la DINI. "Nunca conocí a Wilson Barrantes ni en pelea de perros", señaló.

Mencionó que la oficina de la DINI en Palacio de Gobierno se creó durante el gobierno del expresidente Martín Vizcarra, pero que nunca se utilizó hasta la llegada de Pedro Castillo. "Todo presidente necesita de la DINI, así como Estados Unidos necesita de la CIA".

"No es una oficina secreta ya que tiene sus funciones claramente definidas. Ahí no se hace la inteligencia, sino se proyecta la inteligencia para el presidente y el Consejo de Ministros", agregó Bobbio.

Shimabukuro "no es funcionario de la DINI"

Por otro lado, Gustavo Bobbio refirió que Henry Shimabukuro no es funcionario de la Dirección Nacional de Inteligencia ni recibe sueldo de la institución. "No está representando a la DINI, quizá colaborador en determinados temas de inteligencia de Pedro, pero no de la DINI. La DINI no le pagaba ni como colaborador".

En ese sentido, sostuvo que la DINI no está para labores de contrainteligencia frente a políticos o personajes críticos al gobierno. "No está para ese la DINI, la DINI no está para ver a los enemigos políticos ni para corretearlos, sucede que durante se ha tenido la idea del SIN", concluyó.