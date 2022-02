Héctor Valer: colectivos ciudadanos convocan movilización para exigir la renuncia del jefe del Gabinete Ministerial

Héctor Valer fue designado jefe del Gabinete Ministerial por el presidente Pedro Castillo. | Fuente: PCM

Colectivos y grupos de ciudadanos convocan a una movilización para este sábado en contra de la designación del presidente del Consejo de Ministros, Héctor Valer, quien registra una serie de denuncias incluida una por agresión física a su hija.

A través de redes sociales, se convoca a una manifestación para el sábado 5 de febrero desde las 3 de la tarde en la plaza San Martín por los cuestionamientos que afrontan algunos de los ministros que integran el nuevo Gabinete.

El objetivo de esta movilización sería llegar al Congreso de la República y luego a Palacio de Gobierno para exigir la remoción de Héctor Valer y los otros ministros cuestionados que ocupan las carteras de Defensa, Interior, Mujer, Cultura, Transportes y Comunicaciones, Ambiente y Educación.

También se ha realizado un llamado a movilizarse en contra de la ley aprobada en primera votación en el Congreso, que busca modificar el Consejo Directivo de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria.

Esta protesta también tendría lugar el sábado y los colectivos que la convocan coordinarán la ruta que seguirá la movilización este jueves desde las 9 de la noche.

Denuncia contra Héctor Valer

Héctor Valer fue denunciado en 2016 por agredir físicamente a su hija y su esposa, según reveló el exministro del Interior, Carlos Basombrío, en su cuenta de Twitter. La denuncia fue interpuesta en la Comisaría de San Borja y da cuenta de que el actual presidente del consejo de Ministros golpeó a su hija en diversas partes del cuerpo.

RPP Noticias también obtuvo el testimonio de los exvecinos del ahora jefe del Gabinete Ministerial, quienes aseguraron que en su domicilio siempre se escuchaban gritos y agresiones a su esposa e hija.

Una exvecina de Valer, quien pidió no revelar su identidad, sostuvo que este no pagaba a tiempo y tenía reacciones violentas cuando ocupó un inmueble en la zona de San Borja entre 2009 y 2019. La mujer sostuvo que a su domicilio llegaban documentos judiciales por delitos contra el Estado por falsedad genérica e incluso homicidio culposo.

"Mi amiga me ha contado que el señor, actual premier, tiene un proceso judicial por desalojo, por no pagar, durante todo el tiempo que duró el juicio, que son dos años, no pagó alquileres. El monto asciende a más de 40 000 soles. Se fue sin pagar", contó la fuente.

Newsletter Todo sobre el coronavirus

La COVID-19 ha puesto en alerta a todos. Suscríbete a nuestro newsletter Todo sobre el coronavirus, donde encontrarás los datos diarios más relevantes del país y del mundo sobre el avance del virus y la lucha contra su propagación.

NUESTROS PODCASTS:

‘Espacio Vital’: ¿Cuál es la importancia de la investigación epidemiológica?