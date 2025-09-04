INPE informa que Alejandro Toledo será trasladado a una clínica tras dictarse segunda sentencia en su contra

El INPE detalló que el exmandatario tiene programada una consulta y una evaluación ambulatoria en una clínica local.

El Instituto Nacional Penitenciario (INPE) informó esta mañana que el expresidente Alejandro Toledo será trasladado a la Clínica San Pablo para asistir a una consulta y evaluación ambulatoria, un día después de que el Poder Judicial le dictara 13 años y cuatro meses de prisión por el caso ‘Ecoteva’.

A través de un comunicado, el INPE detalló que, en cumplimiento de una disposición del Tribunal Constitucional, esta medida se aplicará cada vez que Toledo Manrique tenga programada una cita médica.

Toledo recibe segunda condena por caso vinculado a Odebrecht

Recientemente, el exmandatario fue condenado por la Novela Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima por las adquisiciones inmobiliarias realizada con el dinero transferido ilícitamente en forma por las empresas brasileñas Odebrecht y Camargo Correa a la empresa Ecoteva, fundada en Costa Rica por su suegra Eva Fernenbug.

Por este caso, el otrora líder del Perú Posible fue imputado por lavado de activos en agravio del Estado, así como su esposa Eliane Karp, su exjefe de seguridad Avraham Dan On, Shai Da On y Eva Fernenbug.

Según indicó el tribunal durante la lectura del fallo, se probó que el exmandatario se valió de su alto cargo en el Ejecutivo para obtener un beneficio mediante la adjudicación de los tramos dos y tres de la carretera Interoceánica Sur a Odebrecht.

El colegiado dispuso también el decomiso de los bienes que fueron adquiridos con el dinero que se canalizó a través de la empresa Ecoteva, como la casa adquirida por la suegra de Alejandro Toledo. Además, se fijó el pago de una reparación civil solidaria de 42 millones de dólares.

Alejandro Toledo se encuentra recluido en el penal de Barbadillo, en Ate, donde cumple una primera condena de 20 años por los delitos de colusión y lavado de activos, un caso vinculado a sobornos que recibió de la constructora Odebrecht para adjudicarle varios tramos de la carretera Interoceánica a Odebrecht.