Poder Judicial condena a 13 años y 4 meses de prisión a Alejandro Toledo por caso 'Ecoteva'

Alejandro Toledo tiene dos sentencias condenatorias.
Alejandro Toledo tiene dos sentencias condenatorias. | Fuente: Andina
Sebastián Acosta

por Sebastián Acosta

·

El exmandatario fue sentenciado por lavado de activos. Es la segunda pena que afronta, luego de que en 2024 se le condenara a 20 años y 6 meses por el caso 'Interoceánica Sur'.

El Poder Judicial dictó este miércoles 13 años y 4 meses de prisión para el expresidente Alejandro Toledo, por el delito de lavado de activos en el caso ‘Ecoteva’.

Así lo dispuso la Novena Sala Penal Liquidadora de Lima, que declaró fundado en parte el requerimiento fiscal contra el exmandatario. 

"Consideramos legal, razonable y proporcional la imposición de la pena de 13 años y 4 meses de la pena privativa de la libertad, la misma que se ejecutará desde el 17 de octubre de 2024", indicaron.

Según indicaron durante la lectura del fallo, se probó que el exmandatario se valió de su alto cargo en el Ejecutivo para obtener un beneficio mediante la adjudicación de la Carretera Interoceánica Sur a Odebrecht. 

"Se ha probado valiéndose de su alto cargo funcional en el poder ejecutivo concertó con el representante de la empresa Odebrecht, la adjudicación de la iirsa a cambio de un pago económico a través de empresas constituidas en el extranjero -colocación- para que después sean transferidos -estratificación- y luego sea ingresados al sistema financiero bancario con apariencia de legalidad -integración- para autorizarse en los pagos de adquisición e hipotecas de los bienes materia de condena", señalaron. 

Tags
Alejandro Toledo Poder Judicial Caso 'Ecoteva'

