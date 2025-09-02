Seguirá en Barbadillo: PJ confirma resolución que rechazó pedido de Toledo para tener arresto domiciliario

La Primera Sala Penal de Apelaciones ratificó el fallo del pasado 9 de mayo que rechazó el pedido de la defensa del exmandatario para que se varíe el cumplimiento de su condena de 20 años y 6 meses de prisión efectiva por arresto domiciliario.
El Poder Judicial volvió a rechazar el pedido de la defensa del expresidente Alejandro Toledo para que se varíe el cumplimiento de su condena de 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad, de prisión efectiva a arresto domiciliario.
La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional emitió este lunes un fallo en el que confirmó la resolución del pasado 9 de mayo que desestimó dicho pedido del expresidente, quien en octubre de 2024, fue condenado por los delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado, por el caso Carretera Interoceánica Sur, tramos II y III, vinculado a Odebrecht.
De este modo, el expresidente Toledo Manrique permanecerá cumpliendo su condena en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo ubicado en el distrito limeño de Ate.
