Seguirá en Barbadillo: PJ confirma resolución que rechazó pedido de Toledo para tener arresto domiciliario

El Poder Judicial volvió a rechazar el pedido de la defensa del expresidente Alejandro Toledo para que se varíe el cumplimiento de su condena de 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad, de prisión efectiva a arresto domiciliario.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional emitió este lunes un fallo en el que confirmó la resolución del pasado 9 de mayo que desestimó dicho pedido del expresidente, quien en octubre de 2024, fue condenado por los delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado, por el caso Carretera Interoceánica Sur, tramos II y III, vinculado a Odebrecht.

De este modo, el expresidente Toledo Manrique permanecerá cumpliendo su condena en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo ubicado en el distrito limeño de Ate.

