Últimas Noticias
Podcasts Videos
Calculadora liga 1 Concursos RPP
Videos
Buscar
Reproduciendo
RPP Noticias
Estás escuchando Estás escuchando En vivo En vivo
 
00:00 / 00:00
Lima
89.7 FM /730 AM
Ver programación
Arequipa
102.3 FM / 1170 AM
Ver programación
Chiclayo
96.7 FM / 870 AM
Ver programación
Huancayo
97.3 FM / 1140 AM
Ver programación
Trujillo
90.9 FM / 790 AM
Ver programación
Piura
103.3 FM / 920 AM
Ver programación
Cusco
93.3 FM
Ver programación
Cajamarca
100.7 FM / 1130 AM
Ver programación
La información más relevante de la actualidad al momento
Actualizado hace 0 minutos
Reflexiones del evangelio
Reflexiones del evangelio
Martes 2 de agosto | "¿Qué tiene su palabra? Da órdenes con autoridad y poder a los espíritus inmundos y salen"
EP 1066 • 12:00
El poder en tus manos
El poder en tus manos
EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones
EP 212 • 03:49
Informes RPP
Informes RPP
Crisis en ANIN: Proyectos detenidos, empleos perdidos y regiones en alerta
EP 1323 • 04:25

Seguirá en Barbadillo: PJ confirma resolución que rechazó pedido de Toledo para tener arresto domiciliario

Alejandro Toledo seguirá recluido en el penal de Barbadillo.
Alejandro Toledo seguirá recluido en el penal de Barbadillo. | Fuente: Andina
Luis Rodriguez J.

por Luis Rodriguez J.

·

La Primera Sala Penal de Apelaciones ratificó el fallo del pasado 9 de mayo que rechazó el pedido de la defensa del exmandatario para que se varíe el cumplimiento de su condena de 20 años y 6 meses de prisión efectiva por arresto domiciliario.

Todas las noticias en tu celular
¡Únete aquí a nuestro canal de WhatsApp!

El Poder Judicial volvió a rechazar el pedido de la defensa del expresidente Alejandro Toledo para que se varíe el cumplimiento de su condena de 20 años y 6 meses de pena privativa de la libertad, de prisión efectiva a arresto domiciliario.

La Primera Sala Penal de Apelaciones Nacional emitió este lunes un fallo en el que confirmó la resolución del pasado 9 de mayo que desestimó dicho pedido del expresidente, quien en octubre de 2024, fue condenado por los delitos de colusión y lavado de activos en agravio del Estado, por el caso Carretera Interoceánica Sur, tramos II y III, vinculado a Odebrecht.

De este modo, el expresidente Toledo Manrique permanecerá cumpliendo su condena en el Establecimiento Penitenciario de Barbadillo ubicado en el distrito limeño de Ate.

Noticia en desarrollo.

Te recomendamos

El poder en tus manos

EP212 | INFORMES | Tres alianzas electorales competirán en las elecciones

Tres alianzas electorales lograron inscribirse ante el Jurado Nacional de Elecciones y participarán en las elecciones generales 2026. ¿Cuáles son y quiénes las impulsan? Conozca los detalles, en el siguiente informe de Karina Valencia, periodista de El Poder en tus Manos.
El poder en tus manos
El poder en tus manos
00:00 · 00:00

Video recomendado
Tags
Poder Judicial Alejandro Toledo Caso Ecoteva Caso Lava Jato

Más sobre Judiciales

Lo más leído

Últimas noticias

Contenido promocionado

Taboola
SIGUIENTE NOTA